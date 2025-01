Najsłynniejsze rozwody hollywoodzkich gwiazd. O tych rozstaniach mówił cały świat

Johnny Depp i Amber Heard: ich rozprawa była transmitowana w sieci

Johnny Depp i Amber Heard weszli w związek małżeński w 2015 roku. Zaledwie rok później kobieta zażądała rozwodu, tłumacząc decyzję przemocowym zachowaniem mężczyzny. W udzielanych przez Heard wywiadach pojawiało się wiele oskarżeń, które zaszkodziły reputacji Deppa i jego karierze. Ostatecznie aktor złożył pozew o zniesławienie, który trwał od 11 kwietnia 2022, a zakończył się 1 czerwca 2022. Proces sądowy tej pary przyciągnął spore grono widzów i wywołał duży odzew w mediach społecznościowych. Internauci mogli oglądać jego transmisję w sieci.

Ostatecznie pozwana przez byłego męża aktorka została uznana winną zniesławienia. Ława przysięgłych nie dała wiary jej zapewnieniom na temat rzekomej przemocy, jakiej miała doświadczać z rąk dawnego ukochanego i przyznała Deppowi zadośćuczynienie w wysokości 10,35 mln dolarów. Heard miała natomiast otrzymać 2 miliony w ramach tzw. odszkodowania wyrównawczego. Przysięgli uznali bowiem, iż aktorka w swoim kontrpozwie udowodniła jeden z trzech elementów zniesławienia pod jej adresem.

Tom Cruise i Nicole Kidman

Tom Cruise i Nicole Kidman poznali się na planie filmu "Szybki jak błyskawica" (1990). Gorące uczucie sprawiło, że jeszcze w roku premiery produkcji doszło do ślubu. Przeszkodą w ich związku okazało się zainteresowanie aktora scjentologią, której Kidman nie popierała i z którą nie chciała być związana. Po 11 latach małżeństwa to Cruise wręczył kobiecie papiery rozwodowe. Separacja została upubliczniona w lutym 2001 roku, a rozwód sfinalizowano kilka miesięcy później.

Jennifer Aniston i Brad Pitt

Produkcja "Pan i Pani Smith" (2005) bezpośrednio przyczyniła się do rozpadu małżeństwa tworzonego przez Brada Pitta i Jennifer Aniston. Chociaż aktorka powołała się na "różnice nie do pogodzenia" w swoim pozwie rozwodowym zaledwie kilka miesięcy przed premierą filmu, Pitt później powiedział, że "zakochał się" podczas kręcenia filmu z Angeliną Jolie. Nagle plotki o romansie na planie wydawały się prawdziwe. Jolie potwierdziła również, że iskry leciały podczas kręcenia filmu, pomimo jej wahania, czy powinna zbliżać się do żonatego mężczyzny.

"Myślę, że dopiero pod koniec zdjęć zdaliśmy sobie sprawę, że może to oznaczać coś więcej, niż wcześniej pozwoliliśmy sobie wierzyć" - powiedziała w jednym z wywiadów.

Miesiąc po złożeniu wniosku przez gwiazdę "Przyjaciół", Jolie i Pitt zostali zauważeni podczas wspólnych wakacji w Afryce.

Mimo głębokiego rozczarowania sytuacją Jennifer Aniston nigdy się nie zgodziła, by mężczyzna wziął całą winę na siebie. Uważała, że odpowiedzialność w takiej sytuacji ponoszą zawsze obie strony. Dzięki wyrozumiałemu podejściu oboje mogli pozostać w przyjacielskich relacjach. Byli małżonkowie wciąż się wspierają i sobie wzajemnie kibicują. Nie mają problemu z tym, by pokazywać się publicznie, co daje fanom nadzieję, że może kiedyś znów zostaną parą. Oboje jednak podkreślają, że jedyne, co teraz ich łączy, to przyjaźń.

Brad Pitt i Angelina Jolie: koniec "Brangeliny"

Para, która pobrała się w 2014 roku, była przez lata symbolem hollywoodzkiego małżeństwa. Ich związek w mediach zyskał termin "Brangelina". Aktorzy mają sześcioro dzieci, które były częścią skomplikowanego sporu o opiekę. Jolie złożyła pozew o rozwód w 2016 roku, powołując się na "różnice nie do pogodzenia", a sprawa rozwodowa była śledzona nie tylko przez Hollywood.

Podczas jednego z postępowań Jolie oskarżyła Pitta o znęcanie się nad nią i dwójką ich dzieci podczas lotu prywatnym odrzutowcem w 2016 roku. Pitt zaprzeczył zarzutom, a dochodzenie policyjne zakończyło się bez postawienia mu zarzutów.

W 2021 roku byli małżonkowie zgodzili się na wspólne porozumienie w sprawie opieki nad dziećmi.

Jennifer Lopez i Ben Affleck

Tym rozstaniem żyły media w ostatnich miesiącach. Tabloidy chętnie rozpisywały się na temat rzekomych kłótni małżonków, powołując się na anonimowych informatorów. Pierwsze pogłoski pojawiły się niecały rok po ślubie; wywołane zostały spekulacjami, że Affleck wyprowadził się z ich posiadłości. W międzyczasie kobieta odwołała całą swoją trasę koncertową na mniej niż miesiąc przed jej rozpoczęciem.

Lopez złożyła pozew o rozwód 20 sierpnia 2024 roku, czyli dnia, w którym wypadała druga rocznica ich hucznej ceremonii ślubnej. Jako powód rozstania podała wówczas "różnice nie do pogodzenia", a jako dzień separacji wskazany został 26 kwietnia.

Zgodnie z najnowszymi dokumentami uzyskanymi przez Associated Press, para skorzystała z usług mediatora, aby sfinalizować warunki rozstania. Choć większość szczegółów finansowych ich rozwodu nie jest jawna, żadne z nich nie będzie płacić drugiemu małżonkowi alimentów. Piosenkarka wyraziła również chęć powrotu do panieńskiego nazwiska - Jennifer Lynn Lopez.

