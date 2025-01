Oto piątka najlepszych reżyserów tego roku. Jeden z nich otrzyma Oscara?

Gildia Reżyserów zdecydowała się nominować Jacquesa Audiarda ("Emilia Pérez"), Seana Bakera ("Anora"), Edwarda Bergera ("Konklawe"), Brady'ego Corbeta ("The Brutalist") i Jamesa Mangolda ("Kompletnie nieznany") za reżyserię filmu pełnometrażowego. Poprzednie lata wskazują, że przynajmniej czterech z nich będzie miało szansę na Oscara.

Gildia ogłosiła także nominacje w kategorii debiutu reżyserskiego. Otrzymały je Payal Kapadia ("Wszystkie odcienie światła"), Megan Park ("My Old Ass"), Ramell Ross ("Nickel Boys"), Halfdan Ullmann Tøndel ("Armand") i Sean Wang ("Dìdi").

Nagrody Gildii Reżyserów. Ostatni przystanek przed Oscarem?

W ciągu ostatnich 20 lat tylko dwa razy zdarzyło się, by laureat nagrody Gildii Reżyserów nie został później doceniony przez Akademię Filmową. W 2020 roku Gildia wyróżniła Sama Mendesa za "1917". Oscar powędrował wtedy do Bonga Joon-ho za "Parasite". Z kolei w 2013 roku Gildia nagrodziła Bena Afflecka za "Operację Argo". Nie otrzymał on nawet nominacji do Oscara, którego zgarnął Ang Lee za "Życie Pi".