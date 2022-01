Komedia produkcji TFP opowiada historię tytułowego bohatera, który ośmieszał władze, wymykając się 29 razy organom ścigania. Brawurowe wyczyny Najmrodzkiego śledziła w latach 70. i 80. cała Polska. Kradł, oszukiwał i bawił się życiem, jednocześnie zachowując do niego szacunek i stroniąc od przemocy. Jedni go kochali i podziwiali, inni nieustannie próbowali złapać i ukarać. To opowieść o mężczyźnie żyjącym na pokaz, lubiącym dobrze się pobawić, który chce się zmienić i ustatkować pod wpływem miłości, opowiedziana przez znakomitych aktorów.

Zdjęcie "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" tylko w Polsat Box Go / Polsat / materiały prasowe

W produkcji wystąpili m.in.: Dawid Ogrodnik ("Rysa", "Układ", "Chce się żyć", "Jesteś Bogiem"), Robert Więckiewicz ("Wesele", "Żeby nie było śladów", "Kler", "1983"), Marta Wągrocka ("Król", "Pół wieku poezji później", "Planeta Singli. Osiem historii", "Szpilki"), Olga Bołądź ("Nad życie", "Służby specjalne", "Skrzydlate świnie", "Botoks"), Dorota Kolak ("Chce się żyć", "W głębi lasu", "1800 gramów", "Narzeczony na niby"), Jakub Gierszał ("Sala samobójców", "Najlepszy", "Pokot", "Pomiędzy słowami"), Rafał Zawierucha ("Portrecista", "Banksterzy", "Listy do M. 4", "Pewnego razu... w Hollywood"), Sandra Drzymalska ("Sexify", "Belfer", "Psy 3. W imię zasad") i Andrzej Andrzejewski ("Furioza", "Symetria", "Zenek", "Dług").

Reklama

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje": Premiera filmu 1 / 15 Dawid Ogrodnik na premierze filmu "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" Źródło: AKPA Autor: Mieszko Piętka udostępnij

Za reżyserię filmu odpowiada Mateusz Rakowicz, który jednocześnie wspólnie z Łukaszem M. Maciejewskim napisał scenariusz. Autorem zdjęć jest Jacek Podgórski, a za muzykę odpowiada Andrzej Smolik. Producentem "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" jest TFP, a koproducentami Grupa Polsat Plus oraz Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy. Film był współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Kinowa premiera miała miejsce 17 września 2021 r.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" [trailer 2] materiały prasowe

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje": Jak obejrzeć?

Użytkownicy Polsat Box Go mogą wypożyczyć "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" na 48 godzin za 25 zł, a klienci Plusa, którzy powiążą swoje konto w Polsat Box Go z numerem telefonu w sieci Plus, za 20 zł. Produkcję można oglądać bez reklam w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji: na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, w wybranych Smart TV, w Android TV, za pośrednictwem Apple TV i Amazon FireTV oraz w dekoderach. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.

W Polsat Box Go oprócz najnowszego filmu "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" i seriali premium (m.in.: "Układ", "Osaczony", "Cień", "Mecenas Porada") widzowie znajdą kinowe hity (m.in.: biograficznego "Mistrza", dramat "Wesele" czy familijną produkcję "Lassie, wróć!"), wybrane także w jakości 4K (m.in.: "Parasite", "Paddington2", "Ślicznotki"), wydarzenia specjalne (np. koncert Adele z Los Angeles połączony z rozmową z Oprah Winfrey), najlepsze polskie i zagraniczne seriale, produkcje Telewizji Polsat przed premierą w telewizji, ponad 120 kanałów TV, bogatą bibliotekę bajek i rozrywki, a także transmisje sportowe z 20 kanałów takich jak: rodzina Polsat Sport, Polsat Sport Premium, Eleven Sports, CANAL+ SPORT3 i 4 czy Eurosport 1 i 2.