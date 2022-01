Figlarna, zabawna i nieprzewidywalna jak sama miłość komedia romantyczna w reżyserii Joachima Triera to najlepszy film mijającego roku według magazynu "Vanity Fair" i jeden z najlepszych filmów roku w zestawieniach takich redakcji jak "Time", IndieWire, "Variety", "The Guardian" oraz "Sight and Sound".

Renate Reisnve: Aktorskie odkrycie roku

Prawdziwym olśnieniem tego sezonu jest gwiazda filmu, Renate Reisnve, której rolę wymienia się obok występów Lady Gagi, Kristen Stewart i Olivii Colman jako jedną z najlepszych kreacji, jakie widzieliśmy w 2021 roku w kinach!

Julie wkrótce kończy trzydzieści lat i jest pełna życiowej energii, ale ma też pełno życiowych rozterek. Jest szczęśliwa z Akselem, utalentowanym i odnoszącym sukcesy zawodowe rysownikiem, ale ich spojrzenie na wspólną przyszłość nieco się różni. Kiedy na przypadkowej imprezie Julie poznaje Eivinda i spędza z nim całą noc, zaczyna zastanawiać się, czy ten młodszy od niej, pewny siebie i odrobinę szalony chłopak nie jest właśnie tym, czego potrzebuje w życiu.

"Najgorszy człowiek na świecie" to zabawna, czarująca, pełna energii, słodko-gorzka opowieść o poszukiwaniu miłości i swojej ścieżki w życiu. Film od światowej premiery niezmiennie zachwyca krytyków, uzyskując 100% (!) pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, a Renate Reisnve za swoją wybitną rolę otrzymała Złotą Palmę w Cannes. Film jest również kandydatem do Oscara w kategorii "najlepszy film międzynarodowy".

Joachim Trier to jeden z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych norweskich filmowców. W swojej filmografii ma takie tytuły jak "Reprise. Od początku raz jeszcze", "Oslo, 31 sierpnia" czy anglojęzyczny "Głośniej od bomb" w gwiazdorskiej obsadzie (Jesse Eisenberg, Isabelle Huppert).



