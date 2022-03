Najdłuższe małżeństwa w Hollywood

Małżeństwem o jednym z najdłuższych staży w Hollywood jest związek Alana i Arlene Aldów.

Alan Alda and Arlene Alda (65 lat)

To właśnie żonie aktora zawdzięczamy jego najsłynniejszą ekranową kreację w serialu "MASH".



Niewiele brakowało, a Alan Alda odrzuciłby rolę "Sokolego Oka". "Byłem skłonny odrzucić tę propozycję, ale moja żona stwierdziła: ‘Jeśli to dobry serial, to może jakoś sobie poradzimy. Będziesz podróżował tam i z powrotem’ I tak przez jedenaście lat latałem na weekendy z Los Angeles do New Jersey" - mówił Alda.

"To dowód na to, że człowiek tak naprawdę może wszystko, zwłaszcza, jeśli ma u boku partnera, który jest takim oparciem i pomocą" - dodał aktor.

"Znać kogoś i kochać przez tyle lat - jest w tym jakaś wyjątkowa przyjemność. Wiodę bardzo szczęśliwe życie i świetnie się bawię!" - puentuje Alda, u którego kilka lat temu zdiagnozowano chorobę Parkinsona.



Alan Alda: Sokole Oko 1 / 12 Alan Alda urodził się 28 stycznia 1936 roku w Nowym Jorku. Jego ojciec, Robert, był broadwayowskim gwiazdorem, ale młody Alan z determinacją dążył do zrobienia kariery aktorskiej na własną rękę. W tym celu "zaliczał" wszelkie możliwe castingi, a w ciągu dnia, by zachować sprawność ciała i umysłu, pracował dorywczo jako kierowca taksówki, portier i... klaun. To ostatnie zadanie wiązało się ze staniem przy wjeździe na stację benzynową w kostiumie klauna i przyciąganiem klienteli poprzez wygłupy. "Byłem wspaniałym klaunem" - wspominał tamten czas aktor w rozmowie z Cindy Pearlman z gazety "The New York Times". - "Dla tej roli dałem z siebie wszystko. Tańczyłem w spiekocie dnia, skakałem do góry i kręciłem piruety. Pewnego deszczowego dnia skręciłem nogę w kostce, odstawiając ten mały taniec, ale nie opuściłem posterunku. Przysięgam, nawet nie potrafię tańczyć, ale jakoś mi się to udawało". Źródło: Getty Images Autor: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic udostępnij

Christopher and Georgianne Walken (53 lata małżeństwa)

Christopher Walken i reżyserka castingów Georgianne Walken tworzą małżeństwo od 53 lat.

Zdjęcie Christopher Walken z żoną / Ron Galella/Ron Galella Collection / Getty Images

O ich związku nie wiemy zbyt wiele, ponieważ aktor rzadko udziela wywiadów. "Spotkania prasowe są dla mnie zawsze bardzo ciężkim przeżyciem" - wyznaje. "Po skończonym wywiadzie, zwłaszcza dla stacji telewizyjnej, nigdy nie pamiętam, o czym mówiłem. Jak sądzę, z umiejętnością udzielania wywiadów trzeba się urodzić, a mi nie było to dane".

Para nie ma dzieci, co według aktora jest sekretem jego udanej, wieloletniej kariery.

Christopher Walken: Psychopata na ekranie 1 / 10 W sobotę, 31 marca, jeden z najwybitniejszych współczesnych aktorów, Christopher Walken, obchodzi 75. urodziny. Wystąpił w ponad 120 filmach i produkcjach telewizyjnych, ma na koncie 18 nagród i 14 nominacji. Zagrał m.in. w "Annie Hall" Woody'ego Allena, "Groszu z nieba" Herberta Rossa, "Martwej strefie" Davida Cronenberga, "Biloxi Blues" Mike'a Nicholsa, "Królu Nowego Jorku" Abla Ferrary, "Człowieku w ogniu" Tony'ego Scotta, "Lakierze do włosó w" Adama Shankmana, "Pulp Fiction" Quentina Tarantino, "Powrocie Batmana" Tima Burtona oraz "Prawdziwym romansie" Tony'ego Scotta. Źródło: Getty Images Autor: Jason Kempin udostępnij

Meryl Streep i Don Gummer (43 lata małżeństwa)

Okoliczności, w jakich Meryl Streep poznała rzeźbiarza Dona Gummera, nie wróżyły romantycznej przyszłości. Aktorka była właśnie w żałobie po śmierci swego chłopaka, aktorka Johna Cazale'a. Pielęgnowała go do końca, by pokryć rosnące koszty leczenia, przyjęła rolę w miniserialu "Holocaust", za który otrzymała nagrodę Emmy.

Rzeźbiarza Dona Gummera poznała tuż po śmierci Cazalego, zaoferował jej kąt u siebie, gdy wyruszał w podroż dookoła świata. Przyjęła ofertę, bo właśnie była bezdomna. Z jej mieszkania wyrzuciła ją... była dziewczyna Cazalego, która rościła sobie prawa do lokalu. Gdy Don wrócił, nie pozwolił jej się wyprowadzić. Wzięli ślub pół roku po śmierci Johna. "Byłam jeszcze w żałobie, ale musiałam żyć dalej. A Don pokazał mi, jak" - tłumaczyła.



W tym roku będą świętować 44. rocznicę małżeństwa.

Meryl Streep "za brzydka" 1 / 8 Źródło: AFP udostępnij

Jamie Lee Curtis i Christopehr Guest (37 lat małżeństwa)

"Nie było jeszcze takiej kłótni, w której nie zostałabym rozbrojona przez jego poczucie humoru" - twierdzi Jamie Lee Curtis , która 37 lat temu powiedziała "tak" Christopherowi Guestowi.



"Zawsze trafia się taka chwila, w której pojawia się jakiś gest. Zwykle towarzyszy mu cisza i jest swego rodzaju fizycznym kontaktem dwojga ludzi. Przysięgam, nic więcej tylko kontakt w ciszy. W ciągu następnej godziny po kłótni nie ma ani śladu" - tłumaczy aktorka.

Zdjęcie Jamie Lee Curtis z mężem / Ron Galella/Ron Galella Collection / Getty Images

Jamie Lee Curtis ujawniła niedawno, że młodsze dziecko pary jest osobą transpłciową. "Z podziwem i dumą obserwowaliśmy, jak nasz syn stał się naszą córką Ruby" - zdradziła w rozmowie z "AARP Magazine".



Kevin Bacon i Kyra Sedgwick (33 lata małżeństwa)

Kevin Bacon i Kyra Sedgwick są małżeństwem od ponad trzech dekad. Gwiazdorska para konsekwentnie unika skandali, ciesząc się opinią jednego z najdłuższych i najbardziej udanych związków w Hollywood.

"Zacząłbym od tego, żeby nie słuchać rad celebrytów" - żartuje Kevin Bacon. "Dbajcie o to, żeby wasze kłótnie były grzeczne, a seks niegrzeczny" - dodaje.



Zdjęcie Kevin Bacon i Kyra Sedgwick / Ron Galella/Ron Galella Collection / Getty Images



"Tak naprawdę to nie lubimy się kłócić, więc kiedy już przydarzy nam się kłótnia, to oboje staramy się znaleźć jej rozwiązanie. Za wszelką cenę walczymy o to, żeby wrócić do normalności, bo kłócenie się jest do kitu" - dodaje Segwick cytowana przez portal "Eonline".

Kyra Sedgwick: Z dala od zgiełku 1 / 7 Mimo ogromnej popularności i dzieleniu prywatnego życia z aktorem Kevinem Baconem, Kyra Sedgwick twardo stąpa po ziemi. "Szczęście to jednak potrawa wieloskładnikowa. Oboje z mężem byliśmy jako aktorzy na szczycie świata. Ja sama mam przecież gwiazdę na Bulwarze Sław w Los Angeles. Mogło nam odbić. Zamiast tego zrozumieliśmy, że wcale nie chcemy być doskonali i zawsze wielbieni. Bez tego okropnego, hollywoodzkiego egoizmu życie jest piękniejsze, a bycie razem łatwiejsze" - aktorka mówiła "Tele Tygodniowi". Źródło: Getty Images Autor: Frank Trapper/Corbis udostępnij

Michael J. Fox i Tracy Pollan (33 lata małżeństwa)

Na rozsądne zarządzanie kłótniami wskazują również Michael J. Fox i Tracy Pollan, którzy są już 33 lata po ślubie. "Tracy i ja nie rozdrapujemy starych ran. W niektórych małżeństwach ludzie patrzą na swojego partnera, widzą ich słabości i nie mogą się powstrzymać przed tym, żeby je wykorzystać. My tego nie robimy" - mówi Fox.



Zdjęcie Michael J. Fox z żoną / UNIVERSAL STUDIOS / Getty Images

Z kolei Pollan stawia na zrozumienie drugiej osoby. "Czasem musisz sobie powiedzieć: 'No dobra, powiedział coś głupiego i teraz mi z tym źle. Ale to dobry człowiek, więc wierzę, że nie zdawał sobie sprawy, że w ten sposób mnie zrani'" - radzi.

Michael J. Fox: Parkinson zmienił jego życie 1 / 7 Hollywoodzki aktor Michael J. Fox, który dał się poznać szerokiej publiczności jako Marty McFly z kultowej produkcji "Powrót do przyszłości" Roberta Zemeckisa, kończy w czwartek, 9 czerwca, 55 lat. Fox zaczynał karierę w serialach telewizyjnych, z których najpopularniejsze były "Więzy rodzinne" (na zdjęciu). Za rolę w tej produkcji aktor trzykrotnie otrzymywał nagrodę Emmy. Źródło: East News Autor: Paul Drinkwater/NBCU Photo Bank/AP/FOTOLINK udostępnij

Tom Hanks i Rita Wilson (33 lata małżeństwa)

Rita Wilson i Tom Hanks poznali się na planie serialu "Bosom Buddies" w 1980 roku. Pięć lat później zagrali wspólnie w filmie "Ochotnicy". "W 1985 roku popatrzyliśmy na siebie i wiedzieliśmy, że to jest to. Choć wcześniej już razem pracowaliśmy, Amor chyba potrzebował czasu" - mówi aktor.

"Ustaliliśmy, że urodziliśmy się w tym samym 1956 roku, lubimy te same filmy, książki i muzykę. Rozmowa się przeciągała. Nazajutrz zrozumieliśmy, że chcemy ją kontynuować przez resztę życia" - wspomina Wilson.



Zakochani wzięli ślub 30 kwietnia 1988 roku.



Tom Hanks: Mistrz swojego fachu 1 / 7 Tom Hanks urodził się 9 lipca 1956 w Concord (Kalifornia). Jest synem Amosa Mefforda Hanksa (pochodzenia angielsko-walijskiego) i Janet Merilyn Frager (pochodzenia portugalskiego). Niestety jego dzieciństwo nie należało do najszczęśliwszych - większość tego czasu spędził w rodzinach zastępczych. Ze strony matki Hanks jest spokrewniony z 16. prezydentem USA Abrahamem Lincolnem. Źródło: Getty Images udostępnij

Annette Bening i Warren Beatty (30 lat małżeństwa)

Annette Bening i Warren Beatty poznał się na planie "Bugsy’ego". "Chcę, byś była spokojna, nie będę cię nagabywał" - oświadczył na powitanie, choć od razu wiedział, że to ta jedyna. Romans wybuchł po zakończeniu zdjęć, natychmiast zdecydowali się na dziecko. "To nie tak, że całe życie unikałem małżeństwa - ja usiłowałem uniknąć rozwodu. Gdy poznałem Annette, wiedziałem, że nadszedł czas" - mówił gwiazdor.



Zdjęcie Annette Bening i Warren Beatty / Lynn Goldsmith/Corbis/VCG / Getty Images

Pobrali się w dniu 55. urodzin Warrena. Z dnia na dzień Beatty zmienił się w idealnego męża i ojca. To on zajmował się ich czwórką dzieci, podczas gdy Annette świętowała kolejne nominacje do Oscara.

"Czasami trzeba po prostu poddać się nurtowi życia" - twierdzi aktor.

Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness (25 lat małżeństwa)

W 1995 r. na planie serialu "Correlli" Hugh Jackman poznał starszą od siebie o 13 lat australijską aktorkę, Deborrę-Lee Furness. Wielu dziwiło się, że tak atrakcyjny mężczyzna jak Jackman mógł zakochać się w sporo starszej kobiecie. Była to jednak miłość od pierwszego wejrzenia. Już rok później Hugh i Deborra zostali małżeństwem.

Starali się o dziecko - bezskutecznie. Badania wykazały, że wina leży po stronie Hugh. Zdecydowali się na in vitro, ale Debbie dwukrotnie poroniła. W końcu podjęli decyzję, że zostaną rodzicami adopcyjnymi. Mają dwoje dzieci - 21-letniego Oscara i 16-letnią Avę.

Żona Jackmana w jednym z wywiadów przytoczyła anegdotę dotyczącą tego, jak postrzegany jest ich związek. "Kiedyś na Oscarach, siedząc w toalecie, byłam mimowolnym świadkiem rozmowy dwóch pań, które zastanawiały się, co Hugh we mnie widzi i doszły do wniosku, że pewnie jest gejem, a ja jego przykrywką. Spuściłam wodę, wyszłam z kabiny i powiedziałam: 'A nad ranem robię Hugh i jego chłopakom jajecznicę, bo jestem też świetną kucharką'. Trzeba było widzieć ich miny!" - żartowała Deborra.

Hugh Jackman: Tego o nim nie wiedzieliście 1 / 8 W piątek, 12 października, australijski aktor Hugh Jackman obchodzi 50. urodziny. Przełomowym momentem w jego karierze był 2000 rok i premiera superprodukcji "X-Men", w której po raz pierwszy wcielił się w Wolverine'a, jednego z bohaterów uniwersum Marvela. Jak sam mówi - fakt, że awansował do roli gwiazdora w sposób tak nieoczekiwany, był dla niego przeżyciem ekstremalnym. Nie znaczy to jednak, że nowo zdobyta sława wytrąciła go z równowagi. - W porównaniu z wieloma moimi kolegami, na pewno byłem do tego lepiej przygotowany - stwierdza. - Na coś takiego nigdy nie jest się gotowym w 100 procentach, ale pamiętajmy, że miałem już 30 lat. W tym wieku człowiek ma już mniej więcej ukształtowaną osobowość. Trochę już przeżył i widział. Poza tym byłem szczęśliwym mężem i ojcem. Źródło: East News Autor: united archives udostępnij

