Do tej pory do zajęcia trzeciego miejsca na liście najbardziej kasowych filmów w Ameryce Północnej potrzebne było 760,5 miliona dolarów. Właśnie tyle zarobił tam kultowy film Jamesa Camerona "Avatar" . Jednym z pytań zadawanych od kilku dni było to, czy filmowi "Spider-Man: Bez drogi do domu" uda się przebić tę granicę i zepchnąć film Camerona na czwarte miejsce. Udało się w połowie lutego - na koncie trzeciego "Spider-Mana" jest aktualnie 760,9 mln dolarów.

Wynik filmu Jona Wattsa jest imponujący tym bardziej, jeśli weźmie się pod uwagę to, że "Spider-Man: Bez drogi do domu" zarobił trzy razy więcej niż drugi na liście najbardziej dochodowych filmów 2021 roku na północnoamerykańskim rynku - komiksowy "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" . Film studiów Marvela/Disneya zyskał 224 miliony dolarów.

Na tym podbój listy najbardziej dochodowych filmów wszech czasów prawdopodobnie się skończy. Aby pokonać drugi na liście film "Avengers: Koniec gry" , obraz Wattsa musiałby zarobić kolejne 100 milionów dolarów. Czwarta część "Avengersów" zarobiła bowiem na rynku północnoamerykańskim 858 milionów dolarów. Jeszcze więcej jest na koncie filmu "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy" , który zarobił tam 936 milionów dolarów.

"Choć zyski 'Spider-Mana' są wyższe dzięki dużo wyższym cenom biletów niż za czasów 'Avatara', to nie należy umniejszać ogromu tego osiągnięcia akurat w trakcie pandemii. Kilka miesięcy temu byłoby niewyobrażalne myśleć, że film Wattsa wyprzedzi 'Avatar', który w pierwszej trójce listy najbardziej dochodowych filmów mieścił się od ponad dekady" - podkreśla cytowany przez portal "Variety" analityk Paul Dergarabedian.

Jeśli chodzi o zyski globalne, to "Spider-Man: Bez drogi do domu" jest szóstym najbardziej kasowym filmem w historii. Do tej pory zarobił miliard 800 milionów dolarów. Aby znaleźć się w pierwszej piątce, musiałby zarobić powyżej dwóch miliardów dolarów. Jest to możliwe, jeśli trafi do kin w Chinach.

