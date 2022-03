Nagrobek dla Jamesa Bonda! Kto go ufundował?

Agent 007 jakoby dokonał żywota w 25. części swoich przygód - na wyspie złoczyńcy Safina. Miałby zginąć w ostrzale rakietowym zarządzonym przez M. Sceny te nakręcono na Kalsoy - skalistej wyspie zlokalizowanej w północnej części archipelagu Wysp Owczych. I teraz - jak informuje miejscowy portal KvF.fo - wyspiarze uznali, że Bondowi należy się solidne miejsce pochówku.

Nagrobek dla Jamesa Bonda

Filmik o powstawaniu nagrobka został udostępniony w sieci przez "Guide to Faroe Islands", internetowy przewodnik turystyczny, zatwierdzony przez lokalną radę turystyczną. Można go obejrzeć w serwisie YouTube pod tytułem: The Amazing James Bond Tombstone in The Faroe Islands".

Nagrobek Bonda został wzniesiony niedaleko malowniczej latarni morskiej Kallur. Inskrypcja na nim informuje, że Bond żył w latach: 1962-2021. Skąd wzięła się pierwsza data? Ano wówczas premierę miał pierwszy film o jego przygodach: "Doktor No".

Przypomnijmy, że wówczas agent 007 posiadał ciało i inteligencję Seana Connery'ego. Data śmierci upamiętnia już Bonda-Craiga, a konkretnie rok premiery filmu "Nie czas umierać".



Pod datami wyryto również słowa, przypisywane pisarzowi Jackowi Londonowi, a wypowiedziane przez M, na wieść o śmierci agenta 007: "Właściwą funkcją człowieka jest żyć, a nie egzystować. Nie będę tracił dni, próbując je przedłużyć. Wykorzystam swój czas".

Cytat pochodzi ze wstępu do zbioru opowiadań Jacka Londona z 1956 roku "Jack London’s Tales of Adventure". W całości brzmi on tak: "Wolałbym być popiołem niż prochem! Wolałbym, żeby moja iskra wypaliła się w olśniewającym blasku, niż została zduszona suchą zgnilizną. Wolałbym być wspaniałym meteorem, każdy atom mnie we wspaniałym blasku, niż senną i stałą planetą. Właściwą funkcją człowieka jest żyć, a nie egzystować. Nie zmarnuję dni, próbując je przedłużyć. Wykorzystam swój czas".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nie czas umierać" [trailer 3] materiały prasowe

