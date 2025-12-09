Na ten polski film czekają wszyscy. Wiemy, kiedy pojawi się w kinach

Gigant Films i Kino Świat ogłosili oficjalną datę premiery najnowszej filmowej ekranizacji "Lalki" Bolesława Prusa. Superprodukcja z plejadą polskich gwiazd otworzy jesienny sezon filmowy. Na seans premierowy wybierzemy się już za rok - 30 września 2026 roku!

Film z ogromnym budżetem i zjawiskowymi zdjęciami ma być wydarzeniem sezonu. Twórcy obiecują emocje większe niż w serialowych hitach i wizualny rozmach rodem z hollywoodzkich produkcji. Na ekranie swój talent zaprezentują uznani polski artyści. Do tej pory zdradzono, że w filmie wystąpią Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek Kondrat, Andrzej Seweryn, Maria Dębska, Mateusz Damięcki, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Borys Szyc, Maja Ostaszewska, Cezary Żak, Filip Pławiak, Dawid Ogrodnik i Maciej Musiałowski.

Reklama

"Po kilku dekadach 'Lalka' wraca na wielki ekran, by na nowo poruszyć serca kilku pokoleń Polaków! To film, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki, z rodzicami, z dziadkami, a nawet pradziadkami i każde z nich coś odczuje, coś przeżyje, a potem jeszcze przez tydzień będą mogli o tym dyskutować. Praca nad takim filmem to dla wszystkich twórców prawdziwy zaszczyt! Dajemy z siebie absolutnie wszystko i powstaje coś specjalnego, pięknego i ważnego" - mówi reżyser filmu, Maciej Kawalski.

"To dla nas zaszczyt wprowadzać 'Lalkę' na wielki ekran. Wierzymy, że każde pokolenie potrzebuje swojej filmowej epopei - historii, która zachwyci rozmachem, porwie i na nowo zdefiniuje, czym może być polskie kino. Jesteśmy przekonani, że ta superprodukcja zapisze się w sercach widzów na długie lata" - dodaje Dorota Eberhardt, Prezes Zarządu Kino Świat, dystrybutora filmu "Lalka".

Zdjęcie "Lalka" film / Archiwum Gigant Films / materiały prasowe

To kolejna adaptacja "Lalki"

Pierwszej próby przeniesienia powieści Prusa na ekran podjął się Wojciech Has. W 1968 roku nakręcił on film z Beatą Tyszkiewicz i Mariuszem Dmochowskim w rolach głównych. Z kolei w 1977 roku Ryszard Ber zrealizował serial, w którym wystąpili Małgorzata Braunek i Jerzy Kamas.

Równocześnie z filmową "Lalką" Macieja Kawalskiego powstaje też serial dla Netfliksa, którego twórca jest Paweł Maślona. Główne role w wersji odcinkowej zagrają Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska.

Zobacz też: Światowe kino nominowane do Złotych Globów. Niestety, zabrakło Polaków