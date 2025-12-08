Wśród nominowanych nie zabrakło filmów od dawna wskazywanych jako faworytów. "Jedna bitwa po drugiej", która ostatnio zdobyła szereg pomniejszych wyróżnień, otrzymała dziewięć nominacji do Złotych Globów i ma szansę na osiem statuetek (aktorzy Benicio del Toro i Sean Penn znaleźli się w jednej kategorii).

Zaskoczeniem może być ogromna popularność kina spoza Stanów Zjednoczonych. Cztery nominacje dla "To był zwykły przypadek" Jafara Panahiego nie powinny dziwić. Laureat tegorocznej Złotej Palmy w Cannes jest od dawna wymieniany wśród faworytów tegorocznego sezonu nagród. Podobnie z norweską "Wartością sentymentalną" Joachima Triera. Niemniej, docenienie brazylijskiego "Tajnego agenta" i południowokoreańskiego "Bez wyjścia" w najważniejszych kategoriach stanowi bardzo miłą niespodziankę.

Wideo "Jedna bitwa po drugiej" [trailer 2]

Nominacje do Złotych Globów ogłosili aktorzy Skye P. Marshall i Marlon Wayans.

Złote Globu 2026. Kiedy poznamy zwycięzców?

Uroczysta ceremonia wręczenia Złotych Globów odbędzie się 11 stycznia 2026 roku w hotelu Beverly Hills Hilton w Beverly Hills w Kalifornii. Galę po raz kolejny poprowadzi komiczka Nikki Glaser. Nagrodę im. Cecila B. DeMille’a za całokształt pracy filmowej otrzyma Helen Mirren. Z kolei laureatką nagrody im. Carol Burnett za twórczość telewizyjną zostanie Sarah Jessica Parker.

Kadr z filmu "To był zwykły przypadek"

Nominacje do Złotych Globów 2026. Kategorie filmowe

Najlepszy dramat

"Frankenstein", reż. Guillermo del Toro

"Grzesznicy", reż. Ryan Coogler

"Hamnet", reż Chloé Zhao

"Tajny agent", reż. Kleber Mendonça Filho

"To był zwykły przypadek", reż. Jafar Panahi

"Wartość sentymentalna", reż. Joachim Trier

Najlepsza komedia lub musical

"Bez wyjścia", Chan-wook Park

"Blue Moon", reż. Richard Linklater

"Bugonia", reż. Yorgos Lanthimos

"Jedna bitwa po drugiej", reż. Paul Thomas Anderson

"Nowa fala", reż. Richard Linklater

"Wielki Marty", reż. Josh Safdie

Ogłoszenie nominacji do 83. Złotych Globów

Najlepszy reżyser

Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa pod drugiej"

Ryan Coogler, "Grzesznicy"

Guillermo del Toro, "Frankenstein"

Jafar Panahi, "To był zwykły przypadek"

Joachim Trier, "Wartość sentymentalna"

Chloé Zhao, "Hamnet"

Najlepszy scenariusz

Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"

Ronald Bronstein i Josh Safdie, "Wielki Marty"

Ryan Coogler, "Grzesznicy"

Jafar Panahi, "To był zwykły przypadek"

Eskil Vogt i Joachim Trier, "Wartość sentymentalna"

Chloé Zhao i Maggie O'Farrell, "Hamnet"

Leonardo DiCaprio w scenie z filmu "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepsza aktorka w dramacie

Jessie Buckley, "Hamnet"

Jennifer Lawrence, "Zgiń kochanie"

Renate Reinsve, "Wartość sentymentalna"

Julia Roberts, "Po polowaniu"

Tessa Thompson, "Hedda"

Eva Victor, "Sorry, Baby"

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu

Rose Byrne, "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"

Cynthia Erivo, "Wicked: Na dobre"

Kate Hudson, "Song Sung Blue"

Chase Infiniti, "Jedna bitwa po drugiej"

Amanda Seyfried, "Testament of Ann Lee"

Emma Stone, "Bugonia"

Grzesznicy

Najlepszy aktor w dramacie

Joel Edgerton, "Sny o pociągach"

Oscar Isaac, "Frankenstein"

Dwayne Johnson, "Smashing Machine"

Michael B. Jordan, "Grzesznicy"

Wagner Moura, "Tajny agent"

Jeremy Allen White, "Springsteen: Ocal mnie od nicości"

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu

Timothée Chalamet, "Wielki Marty"

George Clooney, "Jay Kelly"

Leonardo DiCaprio, "Jedna bitwa po drugiej"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Lee Byung-hun, "Bez wyjścia"

Jesse Plemons, "Bugonia"

Oscar Isaac w filmie "Frankenstein"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Emily Blunt, "Smashing Machine"

Elle Fanning, "Wartość sentymentalna"

Ariana Grande, "Wicked: Na dobre"

Inga Ibsdotter Lilleaas, "Wartość sentymentalna"

Amy Madigan, "Zniknięcia"

Teyana Taylor, "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy aktor drugoplanowy

Benicio del Toro, "Jedna bitwa po drugiej"

Jacob Elordi, "Frankenstein"

Paul Mescal, "Hamnet"

Sean Penn, "Jedna bitwa po drugiej"

Adam Sandler, "Jay Kelly"

Stellan Skarsgård, "Wartość sentymentalna"

Stellan Skarsgård i Elle Fanning w scenie z filmu "Wartość sentymentalna"

Najlepszy film nieanglojęzyczny

"Bez wyjścia", Korea Południowa

"Głos Hind Rajab", Tunezja

"Sirāt", Hiszpania

"Tajny agent", Brazylia

"To był zwykły przypadek", Francja

"Wartość sentymentalna", Norwegia

Najlepsze osiągnięcie kinowe i finansowe

"Avatar: Ogień i popiół"

"F1"

"K-popowe łowczynie demonów"

"Mission: Impossible - The Final Reckoning"

"Grzesznicy"

"Zniknięcia"

"Wicked: Na dobre"

"Zwierzogród 2"

Timothée Chalamet w scenie z filmu "Wielki Marty"

Najlepszy film animowany

"Arco"

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"

"Elio"



"K-popowe łowczynie potworów"

"Mała Amelia"

"Zwierzogród 2"

Najlepsza muzyka

Alexandre Desplat, "Frankenstein"

Ludwig Göransson, "Sinners"

Jonny Greenwood, "Jedna bitwa po drugiej"

Kangding Ray, "Sirāt"

Max Richter, "Hamnet"

Hans Zimmer, "F1"

Kadr z filmu "Zwierzogród 2"

Najlepsza piosenka

"Dream as One", "Avatar: Ogień i popiół"

"Golden", "K-popowe łowczynie demonów"

"I Lied to You", "Grzesznicy"

"No Place Like Home", "Wicked: Na dobre"

"The Girl in the Bubble", "Wicked: Na dobre"

"Train Dreams", "Sny o pociągach"