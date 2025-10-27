Na tej książce wychowały się pokolenia Polaków. Teraz nadeszła pora na film

"Karolcia": ponad 60 lat czekała na film

"Karolcia" towarzyszy pokoleniom młodych Polaków od pierwszych szkolnych lat. Powieść Marii Krüger z 1959 roku jest jedną z ciekawszych pozycji na listach lektur. Bohaterką jest tytułowa dziewczynka, która w trakcie przeprowadzki znajduje tajemniczy niebieski koralik. Szybko okazuje się, że paciorek spełnia życzenia, więc Karolcia używa go, by uszczęśliwiać ludzi wokół. Niestety, ale jej działania zwracają uwagę złej czarownicy Filomeny, która od teraz będzie prześladować dziewczynkę.

Pomimo swojej popularności, powieść nigdy nie doczekała się ekranizacji, choć pierwsze próby podejmowano w 2001 roku. Ogłoszono wtedy, że za reżyserię będzie odpowiadać Jowita Gondek, skompletowano obsadę - w roli Karolci miała pojawić się Weronika Marszalec. W obsadzie byli także m.in. Katarzyna Figura, Majka Jeżowska, Paweł Deląg i Jacek Kawalec, a film był już prawie na ukończeniu. Niestety jednak projekt nie trafił na ekrany. W roku 1995 na podstawie książki powstał spektakl Teatru Telewizji. Może tym razem uda się przedstawić historię rezolutnej dziewczynki?

"Karolcia": ruszyły castingi

MTL Maxfilm zamieściło informację o castingu do filmu "Karolcia": poszukiwana jest dwójki dzieci w wieku od 8 do 11 lat, które wcielą się w główną bohaterkę i jej przyjaciela Piotrka. Casting odbywa się w formie online i zgłoszenia można przesyłać do 15 listopada 2025 roku.

Na ten moment nie znamy więcej szczegółów dotyczących projektu, jednak fani tej powieści z pewnością będą trzymali kciuki, by tam razem projekt doprowadzono do końca.