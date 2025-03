"Skrzyżowanie"

Ułożone życie Tadeusza, emerytowanego ordynatora szpitala, zmienia się w mgnieniu oka, kiedy dochodzi do dramatycznego wypadku drogowego. Zamiast spokojnej i dobrze zaplanowanej "złotej jesieni życia" staje on w obliczu sytuacji, która przerasta zarówno jego jak i najbliższe mu osoby. Cień pada na jego małżeństwo, relacje z synem oraz zbliżające się wesele ukochanej wnuczki. Ponadto w życiu Tadeusza pojawi się kobieta, pod której wpływem ten zacznie podejmować zaskakujące decyzje. Z dnia na dzień atmosfera zaczyna się zagęszczać, emocje biorą górę, a przyszłość przestaje być tak pewna jak się wydawało.

Reklama

Główną rolę w "Skrzyżowaniu" Dominiki Montean-Pańków zagrał Jan Englert. Scenariusz jest zdaniem aktora jednym z trzech interesujących projektów, które otrzymał w ostatnich latach. "[Tekst] nie nazywał rzeczy po imieniu. Nie był zero-jedynkowy. Natomiast stanowił próbę dotknięcia czegoś. Przede wszystkim jednak poczułem, że ktoś napisał mi rolę. Zaciekawiła mnie ta postać odchodzącego autorytetu. I wiedziałem, że bardzo chcę ją zagrać" - wyjaśnił aktor.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Skrzyżowanie" [trailer] materiały prasowe

"Pod szarym niebem"

Białoruś, 2020. W kraju trwają protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Antyreżimowa dziennikarka Lena prowadzi transmisję z brutalnej pacyfikacji pokojowej demonstracji. Zostaje namierzona przez milicyjny dron, lecz kontynuuje relację. Zostaje zatrzymana. Mąż Leny, Ilja, przygotowuje wyjazd za granicę. Czeka, aż Lena wyjdzie z aresztu. Jednak reżim nie ma zamiaru jej wypuścić. Władza jest zdeterminowana, by złamać ich oboje. Film jest inspirowany historią małżeństwa białoruskich dziennikarzy: Igora Iljasha i Katsiaryny Andryevej, która została aresztowana w listopadzie 2020.

"Pod szarym niebem" Mary Tamkovich było pokazywane podczas założonego przez Roberta De Niro festiwalu Tribeca Film Festival i 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie nagrodzono je za debiut reżyserski.

"To jest film, który pokazuje autorytaryzm w jego nowej formie" - mówił podczas 49. FPFF w Gdyni krytyk Łukasz Adamski. "To jest ten rodzaj autorytaryzmu, który powoduje, że społeczeństwo oddaje swoją wolność w imię bezpieczeństwa. Trochę dobrowolnie. [...] Ten strach przeważa, ale jednocześnie go oswajamy. Nie potrafimy się zbuntować".

Zdjęcie Kadr z filmu "Pod szarym niebem" / materiały prasowe

"Apetyt na więcej, La Cocina"

Kuchnia wielkiej nowojorskiej restauracji jest jak mikrokosmos, w którym krzyżują się drogi grupy marzycieli z różnych stron świata. Ich aspiracje i pragnienia boleśnie konfrontują się z rzeczywistością zarządzanej żelazną ręką restauracji. Młoda, lecz doświadczona kelnerka Julia i utalentowany kucharz Pedro muszą ukrywać swoją relację. Młodziutka Estela dopiero wchodzi w ten świat. Pracujący tu od lat Max za wszelką cenę chce udowodnić swój talent. Nonzo marzy, by sprowadzić do Nowego Jorku rodzinę. Na wszystkich spogląda z góry właściciel Rashid, dla którego liczy się tylko sprawnie funkcjonujący biznes. Gdy pewnego dnia rano szef zmiany odkrywa kradzież, wszyscy stają się podejrzani.

Film "Apetyt na więcej. La Cocina" debiutował podczas festiwalu filmowego w Berlinie w 2024 roku. W roli głównej wystąpiła Rooney Mara, aktorka nominowana do Oscara za "Dziewczynę z tatuażem" i "Carol".

Zdjęcie Rooney Mara i Raul Briones w filmie "Apetyt na więcej. La Cocina" / materiały prasowe

"Fachowiec"

Levon (Jason Statham) zostawił za sobą udaną karierę wojskową, aby wieść spokojne, proste życie. Pracuje w budowlance, przyjaźniąc się z szefem (Michael Peña) i jego bliskimi, którzy są dla niego jak rodzina. Kiedy córka właściciela firmy Jenny (Arianna Rivas) znika, nie wracając z wieczoru z przyjaciółmi, Levon staje na wysokości zadania i podejmuje się odnalezienia jej. A to oznacza powrót do umiejętności, które uczyniły go mityczną postacią w świecie kontrterroryzmu.

"Fachowiec" to kolejny akcyjniak w reżyserii Davida Ayera, w którym główną rolę zagrał Jason Statham. W zeszłym roku premierę miał "Pszczelarz", pierwszy owoc ich współpracy.

Zdjęcie Jason Statham w filmie "Fachowiec" / ASSOCIATED PRESS/East News / East News

"Operacja Maldoror"

Operacja Maldoror oficjalnie nigdy nie istniała. Nie ma po niej śladu w mediach ani policyjnych kartotekach. Gdy w połowie lat dziewięćdziesiątych Belgią wstrząsnęła seria porwań, a obywatele i prasa byli wściekli na nieudolność policji, szef żandarmerii powołał specjalną komórkę, której celem było odszukanie sprawców i ich ofiar. W jej szeregach stanął Paul Chartier, młody i porywczy policjant, który podejmuje beznadziejną walkę o sprawiedliwość. W trakcie swojego śledztwa trafia na trop zmowy milczenia pnącej się na najwyższe poziomy władzy. Szybko orientuje się, że aby złapać zbrodniarzy, będzie musiał pokonać nie tylko przestępców, ale też własnych przełożonych. A chęć ratowania niewinnych przed losem gorszym niż śmierć zaprowadzi go na skraj szaleństwa.

Fabrice du Welz, reżyser "Operacji Maldoror", przyznał, że pracował nad filmem 15 lat. Chociaż podstawą fabuły są prawdziwe wydarzenia, którymi w latach 90. XX wieku żyła cała Belgia, twórcy pozwolili sobie zmienić ich przebieg. "Du Welz mówi, że ta sprawa była dla niego traumatyzująca. 'Operacja Maldoror' jest bez wątpienia dla niego rodzajem egzorcyzmowania własnych lęków" - pisał w swojej recenzji Łukasz Adamski.

Zdjęcie Sergi Lopez w scenie z filmu "Operacja Maldoror" / materiały prasowe

"Dla waszego dobra"

Po tajemniczym zniknięciu ukochanego psa dwoje nastolatków mierzy się ze swoimi rodzicami, którzy próbując rozwiązać zagadkę, instalują w domu kamery oraz wprowadzają szereg zasad, podporządkowując domowników nowym regułom. Wszyscy są podejrzani. Sytuacja zaczyna obnażać chore więzi na pozór spokojnej i zwyczajnej rodziny z sąsiedztwa. W pewnym momencie domowe śledztwo wymyka się spod kontroli, prowadząc do szaleństwa i przemocy. Tajemniczy wróg, który kryje się w ich własnym domu, osacza bohaterów i odbiera im bezpieczeństwo.

"Jest to film, który przedstawia przemoc w nieoczywisty sposób. Pokazuje, że czasem patrzymy na różnych ludzi, rodziny i widzimy idealny obraz. Niejednokrotnie zazdrościmy takim relacjom, rodzinom statusu społecznego, wydaje się, że u nich 'wszystko się zgadza'. Jednocześnie nie wiemy, co dzieje się w ich czterech ścianach" - mówiła w czasie premiery Klara Williams, która wcieliła się w matkę bohaterów.

"Dla waszego dobra" Ireneusza Grzyba debiutowało podczas 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w sekcji "Perspektywy".

Zdjęcie Kadr z filmu "Dla waszego dobra" / materiały prasowe

"Mr. K"

Niezwykle widowiskowa, klaustrofobiczna, fascynująca, nieoczywista wariacja na temat dzieł Franza Kafki. Tytułowy "Mr. K" to zarazem postać wyjęta z kart powieści przedwcześnie zmarłego pisarza, jak i alter ego jego samego. Zagrany brawurowo przez Crispina Glovera, uosabia wszystkie klasyczne cechy kafkowskiego bohatera: wyobcowanie, uwikłanie w grozę istnienia, walkę z niezrozumiałymi strukturami rządzącymi światem. Całości dopełnia hipnotyzująca, surrealistyczna scenografia. Prawdziwa gratka dla fanów kina i literatury!

Podróżujący magik zatrzymuje się na noc w hotelu pełnym niezwykłych gości. Dzieją się tam rzeczy co najmniej dziwne. Później okazuje się, że z budynku trudno się wydostać.

"Ostatni przystanek. Podróż życia"

"Ostatni przystanek. Podróż życia" to wzruszająca opowieść o Tomie (Timothy Spall), emerycie, który po śmierci ukochanej żony Mary (Phyllis Logan) wyrusza w niezwykłą podróż. Z niewielką walizką i bezpłatnym biletem autobusowym przemierza Wielką Brytanię – z najbardziej wysuniętego na południe krańca aż do rodzinnego John O'Groats na północy. Po drodze spotyka ludzi, którym pomaga i którzy zapisują jego historię w swoich sercach. Nieświadomie staje się bohaterem mediów społecznościowych, a jego wędrówka zmienia nie tylko jego życie, ale i tych, których napotyka.

"Jesteśmy Żugajkami"

Muzyczno-taneczna opowieść o fenomenie popularnej i uwielbianej przez nastolatki Julii Żugaj. Ekipa "Jesteśmy Żugajkami" towarzyszyła jej przez blisko dwa lata w czasie koncertów, spotkań z fanami, w chwilach triumfu i w momentach kryzysu. W centrum filmu są fanki influencerki.