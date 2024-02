Na co do kina? Powrót Kargula i Pawlaka. Gwiazdy w hollywoodzkich hitach

Adam Bobik i Karol Dziuba - to oni wcielą się w role Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula w komedii "Samo swoi. Początek" . Prequel kultowej trylogii, w którym poznamy genezę sporu legendarnych bohaterów, reżyseruje Artur Żmijewski . W pozostałych rolach pojawią się m.in. Paulina Gałązka, Weronika Humaj , Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Krzanowska , Mirosław Baka, Wojciech Malajkat, Anna Dymna, Janusz Chabior i Adam Ferency.

W tej części historii dwóch rodzin cofamy się do dzieciństwa i młodości uwielbianych bohaterów - poznamy wydarzenia, które miały miejsce zanim przenieśli do nowej, powojennej Polski. To właśnie ten rozdział opowieści miał powstać jako pierwszy, jednak nie sprzyjały temu okoliczności polityczne lat 60 XX wieku.



Pawlak i Kargul przed trafieniem na Ziemie Odzyskane byli sąsiadami we wsi na Podolu. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo... "Sami swoi. Początek" to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż.

Wideo Sami swoi. Początek | oficjalny zwiastun

Dramat "Ultima Thule" to pełnometrażowy debiut fabularny Klaudiusza Chrostowskiego , który wygrał Konkurs Filmów Mikrobudżetowych podczas zeszłorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Trzydziestoletni Bartek (przejmujący Jakub Gierszał ) wyrusza w samotną podróż na najbardziej odosobnioną brytyjską wyspę, aby odnaleźć siebie. Ma ze sobą tylko plecak, wspomnienia i pytanie "co dalej?". Dzika natura, praca i nowe relacje codziennie wystawiają go na próbę, ale dają także szansę na spojrzenie w głąb siebie i odpowiedzenia sobie na najważniejsze pytania.

Wideo "Ultima Thule" [trailer]

W trakcie eliminacji jest ich 160, a do finału trafia zaledwie 12 osób. Konkurs Chopinowski jest najstarszym tej rangi wydarzeniem na świecie. Odbywa się co 5 lat w Warszawie i wzięli w nim udział największej sławy pianiści, tacy jak: Dymitr Szostakowicz, Maurizio Pollini, Martha Argerich, Rafał Blechacz, Seong-Jin Cho, Dang Thai Sona i Krystian Zimerman. To ogromne emocje, zarówno na estradzie, jak i na widowni oraz wielka szansa, która zdarza się raz w życiu.



Bohaterami dokumentu "Pianoforte" Jakuba Piątka jest kilku młodych uczestników konkursu z różnych stron świata, których życie od dzieciństwa było podporządkowane grze na fortepianie. Niczym sportowcy na olimpiadzie biorą udział w najbardziej prestiżowym pianistycznym wydarzeniu, które jest ważnym momentem i może zmienić ich życie na zawsze. Obserwujemy ich w trakcie przygotowań i prywatnie. Narracja podporządkowana jest regułom konkursu i podzielona jest na trzy etapy oraz finał. Wszyscy dzielą podobne marzenie i zostaną bezlitośnie zweryfikowani przez konkursowy mechanizm - okaże się, że ilość miejsc na podium jest ograniczona, więc część z nich odpadnie, a tylko nieliczni trafią do finału.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pianoforte" [trailer] materiały prasowe

Biograficzny dramat sportowy " Bracia ze stali " Seana Durkina to oparta na faktach historia wielkich ambicji, triumfów i rodzinnej klątwy. Film opowiada o amerykańskiej rodzinie, miłości podszytej rywalizacją i sukcesie, którego nie unieśli na swoich barkach niepokonani na ringu bohaterowie.



Surowy teksański ojciec - głowa rodu Von Erich ( Holt McCallany ) - zrobi wszystko, by jego synowie ( Zac Efron , Jeremy Allen White , Harris Dickinson , Stanley Simmons ) osiągnęli w sporcie to, czego on sam nie zdołał. Za kulisami wrestlerskich widowisk, na punkcie których w latach 80. XX wieku oszalała Ameryka, kryją się jednak brutalne treningi, złamane charaktery, przekreślone marzenia i poturbowane braterskie relacje. Rodzicielskie ambicje okazują się przekleństwem synów - na Von Erichów spada cios za ciosem. Czy niezwyciężeni dotąd bracia unikną wiszącego nad nimi fatum?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Bracia ze stali" [trailer] materiały prasowe

"Madame Web" to kolejny film z uniwersum "Spider-Mana". Tym razem zobaczymy historię tytułowej postaci - jednej z najbardziej enigmatycznych w uniwersum Marvela. Główną bohaterką filmu jest ratowniczka medyczna, Cassandra Webb, która pracuje na Manhattanie. Okazuje się, że może mieć niezwykłe umiejętności jasnowidzenia. Poznaje trzy młode kobiety mające według jej wizji niezwykłą przyszłość. Pod warunkiem, że jej dożyją. W roli głównej występuje Dakota Johnson . Na ekranie partnerują jej: Sydney Sweeney , Celeste O'Connor , Isabela Merced , Tahar Rahim , Emma Roberts , Adam Scott , Mike Epps i Zosia Mamet .



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Madame Web" [trailer] materiały prasowe

"Jeden człowiek. Jeden przekaz. Jedna rewolucja. Jedna legenda" - takim hasłem promowany jest biograficzny film muzyczny "Bob Marley: One Love" . Szykowana od 2021 r. produkcja ma opowiadać życiu i twórczości tytułowego króla reggae, który inspirował pokolenia swoim przekazem pokoju i jedności. Film wyreżyserował Reinald Marcus Green ("Monsters and Men", oscarowy "King Richard: Zwycięska rodzina"). W głównej roli wystąpił brytyjski aktor Kingsley Ben-Adir , znany z "Pewnej nocy w Miami...", "Barbie" oraz serialu "Tajna inwazja". Na ekranie partnerują mu: Lashana Lynch , James Norton , Michael Gandolfini , Micheal Ward .



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Bob Marley. One Love" [trailer 2] materiały prasowe

W swoim nowym filmie "Club Zero" Jessica Hausner balansuje między zabawną i ostrą jak brzytwa satyrą a wstrząsającym thrillerem. Tworzy opowieść o zawodnym systemie edukacji, egoistycznych rodzicach, a także zblazowanych i odklejonych od świata wyższych sferach - ten wątek miejscami przypomina szalony spin-off "W trójkącie". Jej produkcja mówi również o sztuce manipulacji i potrzebie bycia częścią społeczności - za wszelką cenę. Jak to u Hausner bywa, film jest wyrafinowany formalnie - każdy kadr perfekcyjnie skomponowano, a kolory w absolutnie każdej scenie są precyzyjnie dobrane. Do prywatnej szkoły przybywa pani Novak (znakomita Mia Wasikowska ) prowadząca zajęcia o świadomym odżywianiu. Bezgranicznie ufający jej uczniowie rozpoczynają kolejne odważne eksperymenty, które coraz bardziej się oddalają od bezpiecznych, zdrowych, proekologicznych praktyk w rodzaju "mindful eating".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Club Zero" [trailer] materiały prasowe