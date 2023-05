MTV Movie & TV Awards: Znamy zwycięzców gali! Kto otrzymał Złoty Popcorn?

MTV Movie & TV Awards: Gala bez prowadzących

"Wysłuchałam żądań scenarzystów i aby naprawdę okazać szacunek do nich oraz swoją solidarność, rezygnuję z prowadzenia gali MTV Movie & TV Awards. Wszystko, co na niej honorujemy, a co związane jest z filmem i telewizją, zostało stworzone przez nich. Póki nie zostanie wypracowane żadne rozwiązanie tej sytuacji, wybieram oglądanie gali w domu i mam nadzieję, że wy też tak zrobicie. Dziękuję MTV, stacji, która jest jednym z najlepszych partnerów, z jakimi kiedykolwiek pracowałam. Nie mogę się doczekać kolejnego roku, kiedy naprawdę będę mogła świętować wszystko, co stworzyło MTV. Czyli m.in. tę galę, która pozwala fanom na wybranie nagrodzonych osób i produkcji" - takie oświadczenie wydała przed Drew Barrymore , która miała być główną prowadzącą widowiska.

Gala MTV Movie & TV Awards odbyła się więc z nagraną wcześniej ceremonią. Trwający strajk scenarzystów w Hollywood uniemożliwił poprowadzenie jej na żywo.

MTV Movie & TV Awards: Pedro Pascal nie miał konkurencji

Niekwestionowanym zwycięzcą widowiska został Pedro Pascal . Gwiazda “The Last of Us" zgarnęła Złoty Popcorn aż trzykrotnie - za najlepszy serial, najlepszego bohatera i najlepszy duet z Bellą Ramsey. Statuetkę zgarnął także Tom Cruise , który odebrał nagrodę za występ w filmie “ Top Gun: Maverick ".

MTV Movie & TV Awards: Pełna lista kategorii i zwycięzców

Najlepszy bohater: Pedro Pascal (The Last of Us)

Najlepszy występ w filmie: Tom Cruise: (Top Gun: Maverick)

Najlepszy serial Docu-Reality: The Kardashians

Przełomowy występ: Joseph Quinn (Stranger Things)

Najlepszy zespół ekranowy Reality: Katie Maloney, Ariana Madix, Scheana Shay i Lala Kent (Vanderpump Rules)

Najlepszy występ komediowy: Adam Sandler (Murder Mystery 2)

Najlepszy duet: Pedro Pascal i Bella Ramsey (The Last of Us)

Najlepsza walka: Gale Weathers kontra Ghostface (Krzyk VI)

Najbardziej przerażony występ: Jennifer Coolidge (Biały lotos)

Najlepsza seria konkursowa: RuPaul's Drag Race: All-Stars

Najlepszy pocałunek: Madison Bailey i Rudy Pankow (Outer Banks)

Najlepszy muzyczny dokument: Selena Gomez: My Mind & Me

Najlepszy serial: The Last of Us

Najlepszy moment muzyczny: Purple Hearts, "Come Back Home"

Najlepszy występ w serialu: Jenna Ortega (Wednesday)

Najlepszy czarny charakter: Elisabeth Olsen (Doctor Strange w multiwersum obłędu)

Najlepsza obsada: Stranger Things

Najlepsza piosenka: "Carolina" Taylor Swift (Where the Crawdads Sing)

Najlepszy gospodarz: Drew Barrymore (The Drew Barrymore Show)

Najlepszy film: Krzyk VI

