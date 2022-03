Morgane Polański , córka Romana Polańskiego i Emmanuelle Seigner , już jako dziecko często gościła na planie filmowym - pojawiła się w "roli" dziewczynki w "Pianiście", potem w "Oliverze Twiście" i "Autorze widmo". Dziś patrzy na te występy raczej z przymrużeniem oka. Międzynarodowej publiczności dała się już poznać jako księżniczka Gisla z popularnego serialu "Wikingowie".

Od ponad dziesięciu lat Polanski mieszka i pracuje - na własny rachunek, jako freelancerka - w Londynie, gdzie wcześniej studiowała aktorstwo.



"To mój dom, miasto, w którym stykają się różne kultury i języki, a to otwiera umysł na świat, rozwija. Dobrze się tu czuję, inaczej niż w Paryżu, który też jest wspaniałym miastem - wychowałam się w nim, ale bardziej zamkniętym" - mówiła kilka lat temu w rozmowie z Interią.

Morgane Polanski: Była uzależniona od narkotyków i alkoholu

Życie w Londynie wpędziło jednak córkę Romana Polańskiego w uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Teraz, po dwóch latach życia w trzeźwości, aktorka i reżyserka podzieliła się ze swymi fanami osobistymi doświadczeniami.

Polanski przyznała, że chce pokazać innym, że nawet gdy czujesz się beznadziejnie i bezużytecznie, zawsze warto mieć nadzieję na poprawę swej sytuacji. "[Chcę] przypomnieć, że zawsze jest światło na końcu tunelu".



"Dziękuję z głębi serca wszystkim tym, którzy wspierali mnie w tej podróży, wskazując mi drogę przez chmury, gdy nie byłam w stanie zrobić tego sama. Nie zrobiłam tego sama. Wszystko zawdzięczam wam - wiecie, kim jesteście - za to, że pomogliście mi wrócić do domu" - dodała Polanski.

Zwracając się do "wszystkich zagubionych i cierpiących w milczeniu": "Widzę was, słyszę was. Zawsze jest sposób na wyjście z mroku, na życie, które jest lepsze, niż było wcześniej, na wolność i nadzieję" - zakończyła Polanski.

