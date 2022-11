Morgan Freeman to wielka gwiazda hollywoodzkiej kinematografii. Aktor znany z produkcji takich jak m.in. "Skazani na Shwashank" czy "Bruce Wszechmogący" podczas hucznej ceremonii otwarcia tegorocznego mundialu wcielił się w rolę przewodnika wydarzenia.

Swoim charakterystycznym głosem opowiadał widzom imprezy m.in. o historii Kataru i związku tego małego państwa z piłką nożną.

Jego obecność była niewątpliwie największą atrakcją przedmeczowego spektaklu. To, co najmocniej przykuło uwagę wielu oglądających, to noszona przez Freemana złota rękawiczka. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że odziana w nią była wyłącznie lewa dłoń aktora. Internauci od razu wychwycili tę sytuację i zaczęli rozważać, co może być tego powodem. W mediach szybko pojawiła się odpowiedź na dylematy widzów.

Na co choruje Morgan Freeman?

Morgan Freeman od ponad dekady zmaga się z nieuleczalną chorobą o nazwie fibromialgia . Schorzenie wywołuje poczucie przewlekłego bólu mięśni i stawów, a poza nim może charakteryzować się występowaniem takich dolegliwości jak zmęczenie, zaburzenie nastroju i snu czy uczucie sztywności ciała. Do wystąpienia choroby u 85-letniego gwiazdora przyczynił się jego wypadek samochodowy z 2008 roku.

Nieszczęśliwe zdarzenie zmusiło aktora do przeorganizowania swojego życia. Po wypadku zaczął nosić specjalny rękaw uciskowy, pomagający mu w normalnym funkcjonowaniu. Z części ulubionych zajęć musiał całkiem zrezygnować. Pożegnał się z lataniem samolotami czy pływaniem swoim jachtem. Odkrył jednak nową pasję, która choć trochę wypełniła powstałą pustkę - grę w golfa.

Co to jest fibromialgia? Czytaj więcej!

Kto wystąpił na ceremonii otwarcia mundialu w Katarze?

Poza obecnością Morgana Freemana ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata w Katarze obyła się bez wielu głośnych nazwisk. Z udziału w wydarzeniu odmawiali kolejno: Dua Lipa, Shakira, Alicia Keys, Rod Stewart czy Black Eyed Peas. Gwiazdy zwracają udział na niehumanitarne traktowanie robotników, z których wielu straciło życie czy zarzuty korupcyjne przy wyborze Kataru na organizatora mundialu wymierzone w FIFA. Organizatorom udało się jednak namówić na występ jednego z wokalistów koreańskiego zespołu BTS - na płycie stadionu Al Bayt wystąpił Jung Kook, któremu towarzyszył Fahad Al Kubaisi. Muzycy po raz pierwszy wykonali na żywo tegoroczny hit na mundial, utwór "Dreamers".

Maria Staroń

