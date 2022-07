"Morbius": Jared Leto w akcji

Film " Morbius " został stworzony na postawie komiksów Marvela, opowiadających historię przeciwnika Spider-Mana. Śmiertelnie chory na rzadką chorobę krwi, zdeterminowany, by uratować siebie i innych chorych, dr Morbius (w tej roli Jared Leto) rozpoczyna ryzykowną grę. Coś, co początkowo wydaje się wielkim sukcesem staje się czymś znacznie gorszym niż zdiagnozowana choroba... Morbius niechcący zaraża się pewnym rodzajem wampiryzmu.

Premiera filmu "Morbius" już w sobotę 30 lipca na platformach VOD w Polsce.

"Dżokej": Całe życie w siodle

Film "Dżokej" opowiada historię Jacksona Silvy (Clifton Collins Jr), który całe życie spędził w siodle. Nie przyniosło mu to ani sławy, ani wielkich pieniędzy. Jackson kocha to co robi, nawet jeśli jest to często nieodwzajemniona miłość. Tytułowy dżokej staje do ostatniej walki, która może przynieść mu zwycięstwo, które ukoronowałoby całą jego karierę. Pytanie tylko, czy wcześniej nie zawiedzie go własne zmęczone ciało.

Premiera filmu "Dżokej" już dziś 29 lipca na platformach VOD w Polsce.

"A journal for Jordan": Historia prawdziwa

Wyreżyserowany przez Denzela Washingtona film "A journal for Jordan" opowiada opartą na faktach historię Pierwszego Sierżanta, Charlesa Monroe’a Kinga (Michele B. Jordan), żołnierza walczącego w Iraku, który rozpoczyna pisać pamiętnik dla swojego kilkumiesięcznego syna. W domu czeka na niego dziennikarka "New York Times", Dana Canedy (Chanté Adams). Film to pełna nadziei historia prawdziwej miłości i wartości, jaką jest rodzina.

Premiera filmu "A journal for Jordan" już dziś 29 lipca na platformach VOD w Polsce.

Premiera filmów "Morbius", "Dżokej" i "A journal for Joardan" już w ten weekend na platformach VOD w Polsce: Chili, Google Play, iTunes, Loomi by Opera, Orange VOD, Multimedia, Vectra, PLAY NOW, Premiery Canal+, Rakuten TV, UPC.

