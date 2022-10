Monica Bellucci jak Anita Ekberg? "Piękno trwa pięć minut"

W swym najnowszym filmie "The Girl in the Fountain" 58-letnia Monica Bellucci konfrontuje się z postacią legendarnej Anity Ekberg, gwiazdy "Słodkiego życia" Federika Felliniego.

Monica Bellucci w filmie "The Girl in the Fountain" /Dugong Film /Torino Film Festival /materiały prasowe