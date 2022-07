Pandemia sprawiła, że przez długi czas przemysł filmowy stał w miejscu. Nowe filmy nie były produkowane, więc nie mogły mieć premiery w kinie. Dodatkowo placówki kulturalne były zamknięte z powodu obostrzeń. Popularność za to zyskały platformy streamingowe, które oferują dostęp do bardzo dużych baz filmowych. Teraz kiedy pandemia powoli wygasa kina znowu stoją przed nami otworem. Ale czy chętnie z tego korzystamy? Zbadał to Krajowy Instytut Mediów.

Krajowy Instytut Mediów przeprowadził badania dotyczące tego, jak często Polacy chodzą do kina. Okazuje się, że podczas 12 miesięcy tylko 27,9% obywateli Polski odwiedzało kina regularnie. Badane były osoby od 16. roku życia. W badanym okresie uwzględniono też czas, kiedy w kinach trzeba było nosić maseczki, a w salach obowiązywał limit osób. Najwięcej entuzjastów dużego ekranu znalazło się w grupie wiekowej 16-24 lata, najmniej w wieku 65+.

Badania KIM udowodniły, że częściej na film do kina wybierają się osoby z wyższym wykształceniem. Osoby z wykształceniem zawodowym stanowiły 15% widzów. 39,7% badanych, którzy odwiedzili kino chociaż raz, pochodzi z większych miast. Jeśli chodzi o mieszkańców wsi, to do kina wybrał się średnio co piąty.

Takie wyniki nie zachwycają, ale badacze uspokajają. Dyrektorka Departamentu Badań i Analiz - Maja Kurzelewska, twierdzi, że za takie niskie statystyki jest odpowiedzialna pandemia oraz wprowadzone podczas niej ograniczenia. Kolejne badania mają zostać przeprowadzone już w okresie bez restrykcji. Zdaniem badaczki, ich wyniki będą się znacznie różnić od tych teraz. Miejmy nadzieję, że tak się stanie.

