Mniej kobiet wśród twórców najbardziej kasowych filmów roku

Jak informuje portal IndieWire, tylko 12 ze 100 najbardziej kasowych filmów 2021 roku wyreżyserowały kobiety. To spadek w porównaniu do roku 2020, kiedy takich filmów było 16. Mniejszy procentowo spadek można zaobserwować, porównując listy 250 najbardziej kasowych filmów w latach 2020 i 2021. Kobiety wyreżyserowały stosunkowo 18 i 17 procent z nich. Z badań Celluloid Ceiling wynika niezbicie, że ponad 80 proc. najbardziej kasowych filmów roku wyreżyserowali mężczyźni.



Lepiej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o zaangażowanie kobiet w innych dziedzinach niż reżyseria. Biorąc pod uwagę również scenarzystki, producentki, autorki zdjęć czy montażystki, sytuacja w 2021 roku wygląda lepiej niż w roku wcześniejszym. Kobiety brały udział w tworzeniu 25 proc. filmów z listy Top 10. W 2020 roku to 23 proc.

Jane Campion otrzyma Oscara?

"Pozory mylą. I choć Chloe Zhao zdobyła Oscara za 'Nomadland', a w tym roku dużą faworytką oscarowego wyścigu jest Jane Campion i jej 'Psie pazury', odsetek kobiet reżyserujących filmy w 2021 roku się zmniejszył. Opieranie się na przykładzie kilku kobiet, które odniosły sukcesy, może doprowadzić do niewłaściwych wniosków w kwestii zatrudnienia kobiet w przemyśle filmowym. W 2021 roku po raz kolejny ponad 80 proc. filmów wyreżyserowali mężczyźni" - podsumowuje Martha Lauzen z Celluloid Ceiling.



W innych filmowych zawodach sytuacja kobiet wygląda tak samo lub lepiej w porównaniu z 2020 rokiem. Nie zmieniło się nic w kwestii scenarzystek (17 proc. w latach 2020 i 2021), montażystek (22 proc.) i operatorek (6 proc.). Lepiej wygląda sytuacja jeśli chodzi o producentki (wzrost z 30 proc. w 2020 roku do 32 proc. w 2021) i producentki wykonawcze (26 proc. w 2021 roku w stosunku do 21 proc. w 2020).



Wideo "Psie pazury": Oficjalny zwiastun

