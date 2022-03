41. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film zaplanowany została na 6-11 czerwca i - zgodnie z informacją przekazaną przez jego rzeczniczkę prasową - agresja Rosji na Ukrainie nie przerwała prac nad organizacją tego kulturalnego wydarzenia, którego formuła będzie poszerzona o Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych.

"W tym wyjątkowo trudnym czasie postanowiliśmy nie przerywać prac nad organizacją tegorocznego Festiwalu Młodzi i Film. W lutym otworzyliśmy nabór, trwa selekcja filmów, jej wyniki ujawnimy w maju" - poinformowała Serdiukow.



Zaznaczyła, że liczba zgłoszeń jest ogromna i to, jak oceniła, "udowadnia, że festiwale filmowe są potrzebne, a sztuka, w tym także a może przede wszystkim sztuka filmowa, może wciąż nieść ze sobą nadzieję, radość i pokrzepienie". "Bywa komentarzem do rzeczywistości, ale coraz częściej inicjuje rozmowy o innym, lepszym świecie, za którym tęsknimy tak bardzo dzisiaj" - podkreśliła.

Serdiukow przekazała, że gotowy jest już plakat promujący 41. KFDF Młodzi i Film autorstwa Patryka Hardzieja, ilustratora, projektanta grafik, researchera, wykładowcy w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz założyciela kursów Sztuka Projektowania i Fundacji Karola Śliwki. Hardziej ma na koncie współpracę m.in. z Amnesty International, British Airways, BMW, E.Wedel, New Scientist Magazine, Narodową Galerią Sztuki Zachęta, Muzeum Emigracji w Gdyni, Centrum Designu Gdynia, Ministerstwem Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Nowej Zelandii.



Patryk Hardziej autorem plakatu tegorocznej edycji Młodzi i Film

"Zdecydowałem się na patchworkowy plakat w mocnej kolorystyce z jednym motywem fotograficznym - ojca pokazującego swojej córeczce świat przez obiektyw kamery. To właśnie obiektyw kamery zdolnych twórców wiele nas uczy, uwrażliwia i pozwala podróżować po całym świecie nie wychodząc z domu" - powiedział o plakacie do Festiwalu Młodzi i Film Hardziej, cytowany przez Serdiukow.





Dodał, że stworzenie plakatu festiwalowego jest trudniejsze od wykonania plakatu filmowego, ponieważ "nie mamy tu jednej historii, do której się odwołujemy, a cały ich zestaw, dlatego trzeba znaleźć punkt zaczepienia, znaleźć to, za co film kochamy".



Historia festiwalu 'Młodzi i Film sięga 1973 r. Jest najstarszym w Polsce, podczas którego widz ma do czynienia tylko z filmowymi debiutami. Tu swoje produkcje pokazywali m. in.: Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Filip Bajon, Dariusz Gajewski, Xawery Żuławski, Katarzyna Rosłaniec, Marcin Wrona, Tomasz Wasilewski i Kuba Czekaj.

