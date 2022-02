Festiwal Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" w poszerzonej formule

W ramach 41. KFDF "Młodzi i Film" zorganizowane zostaną nie dwa, a trzy konkursy dla młodych twórców. Jak podała Serdiukow, oprócz Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych oraz Konkursu Krótkometrażowych Debiutów Filmowych: Fabularnych, Dokumentalnych i Animowanych formuła festiwalu zostanie poszerzona o Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych.

Nowy konkurs na festiwalu Młodzi i Film

"Współczesne kino dokumentalne to obecnie różnorodność artystyczna, formalna i tematyczna: skromne, autorskie miniatury, dokumenty obserwacyjne, ale także filmy kreacyjne, czy rozbudowane narracyjnie produkcje, oferujące epicki rozmach dramaturgiczny" - powiedział cytowany przez rzeczniczkę festiwalu jego dyrektor programowy Janusz Kijowski. Zaznaczył, że festiwal dzięki nowemu konkursowi wiele zyskuje, poszerzając swoją perspektywę, wzbogacając się o nowy wymiar wypowiedzi filmowej.

Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 6-11 czerwca. Twórcy już mogą zgłaszać do selekcji debiuty filmowe powstałe po 1 stycznia 2020 r., które ocenione zostaną w konkursach. Minimalny czas trwania produkcji pełnometrażowych to 60 minut, maksymalny dla krótkich metraży to 40 minut.

Festiwal "Młodzi i Film" to nie tylko pokazy filmów konkursowych, ale również te pozakonkursowe, w tym: debiuty zagraniczne, retrospektywy, seanse specjalne i przeglądy. Nierozerwalną jego częścią są spotkania "Szczerość za szczerość" z ekipami filmów konkursowych, warsztaty filmowe, panele, konferencje i wystawy. Wstęp na wszystkie wydarzenia otwarte festiwalu jest bezpłatny.

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, miasto Koszalin i Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Na laureatów festiwalu poza statuetkami - Jantarami, czekają także nagrody pieniężne, w tym po 20 tys. zł dla reżysera najlepszego pełnometrażowego debiutu fabularnego oraz dokumentalnego, a także po 10 tys. zł dla najlepszej fabuły, dokumentu i animacji w konkursie krótkich metraży.

Historia Festiwalu "Młodzi i Film" sięga 1973 r. Jest najstarszym w Polsce, podczas którego widz ma do czynienia tylko z filmowymi debiutami. Tu swoje produkcje pokazywali m. in.: Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Filip Bajon, Dariusz Gajewski, Xawery Żuławski, Katarzyna Rosłaniec, Marcin Wrona, Tomasz Wasilewski czy Kuba Czekaj.

