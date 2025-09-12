Mistrz horrorów nie może się mylić! Oto najlepsze filmy wszech czasów według Kinga

Stephen King to niezaprzeczalnie jedna z popkulturowych ikon i postać, bez której świat literatury byłby ubogi o kilka znakomitych powieści z gatunku grozy. Wśród jego najpopularniejszych dzieł można wymienić "Lśnienie", "To", "Carrie", "Zielona mila" i wiele, wiele innych. Jego książki rozeszły się w nakładzie przekraczającym 350 milionów egzemplarzy, co czyni go jednym z najbardziej poczytnych pisarzy na świecie.

Spora część z jego dzieł została zekranizowana i od lat mają status kultowych - choćby wspomnienie "Lśnienie", które wyreżyserował Stanley Kubrick. Co ciekawe, pisarz jakiś czas temu podzielił się listą ulubionych filmów wszech czasów - co ciekawe, w zestawieniu nie znalazła się ani jedna produkcja, która powstała na podstawie jego powieści - nawet kultowi "Skazani na Shawshank". Na jakie zatem tytuły postawił Stephen King ?

10 produkcji wszech czasów według Stephena Kinga

Listę swoich ulubionych produkcji stworzył sam Stephen King i udostępnił ją na platformie X. We wpisie znalazły się same amerykańskie produkcje, z czego aż dwie wyszły spod ręki Stevena Spielberga. Jak zaznaczył twórca, kolejność produkcji jest przypadkowa.

"Cena strachu" (1977), reż. William Friedkin

Film powstał na podstawie powieści Georges’a Arnauda. Produkcja zaczyna się dynamicznie, bo od ogromnych płomieni w szybie, które może ugasić równie potężna eksplozja. Kompania wydobywcza co prawda ma odpowiedni zapas materiałów wybuchowych, by tego dokonać, jednak ze względu na to, że dynami był przechowywany nieprawidłowo, z lasek wypłynęło nitrogliceryna. Każdy nieodpowiedni ruch może wywołać katastrofę. Do przewozu zaangażowano grupę ochotników, którzy muszą potrafić doskonale prowadzić ciężarówkę. Samobójcza misja niesie za sobą nieodwracalne konsekwencje.

"Ojciec chrzestny II" (1974), reż. Francis Ford Coppola

Kontynuacja "Ojca chrzestnego", która opisuje losy dwóch pokoleń rodu Corleone w bezwzględnym dążeniu do władzy. Francis Ford Coppola podzielił swą opowieść na dwie części: w pierwszej przedstawił losy młodego Don Vito, zagranego przez Roberta De Niro, a w drugiej - przejmowanie przez Michaela ( Al Pacino ) władzy w mafijnej rodzinie.

Produkcja zdobyła aż sześć Oscarów: za najlepszy film, najlepszego aktora drugoplanowego (Robert De Niro), najlepszego reżysera, najlepszy scenariusz adaptowany, najlepsza muzykę oryginalną i najlepszą scenografię.

Zdjęcie Al Pacino w filmie "Ojciec chrzestny" / Archives du 7eme/ArtPhoto12 via AFP / AFP

"Ucieczka gangstera" (1972), reż. Sam Peckinpah

Doc McCoy został zwolniony warunkowo z więzienia. Problem w tym, że szeryf Beynon liczy na rewanż za swój "gest". McCoy ma się mu odwdzięczyć za pozytywną decyzję... rabując bank! Po akcji szeryf Beynon nie dopuści oczywiście, by bohater bezpiecznie oddalił się z miejsca przestępstwa. Jednak powstrzymanie Doca okazuje się dość skomplikowane...

"Dzień świstaka" (1993), reż. Harold Ramis

Głównym bohaterem produkcji jest egoistyczny prezenter telewizji Phil, który wybiera się do miasteczka Punxsutawney. Każdego roku obchodzony jest tam dzień świstaka, a zwierzątko "przepowiada" długość trwającej zimy. Phil zamierza jak najszybciej nakręcić materiał i zająć się swoimi sprawami. Niestety, z powodu śnieżycy jest zmuszony spędzić kolejną noc w Punxsutawney. Następnego ranka z przerażeniem odkrywa, że znów jest 2 lutego, a on utknął w pętli czasu.

"Casablanca" (1942), reż. Michael Curtiz

Dramat w reżyserii Michaela Curtiza na podstawie sztuki Murraya Burnetta i Joan Alison "Everybody Comes to Rick’s". Akcja filmu rozgrywa się w czasie II wojny światowej w Maroku. Amerykanin Rick Blaine prowadzi tam nocny lokal, w którym goszczą ludzie z całego świata. Wśród nich są m.in. prefekt policji Louis Renault i niemiecki major Heinrich Strasser. Niemieckie służby postawione są w stan gotowości, bowiem w mieście zamordowano niemieckiego kuriera. Wtedy właśnie w lokalu Ricka w towarzystwie żony Ilsy pojawia się Viktor Laszlo, działacz ruchu oporu, który z Casablanki usiłuje przedostać się na teren USA.

"Skarb Sierra Madre" (1948), reż. John Huston

Akcja filmu osadzona jest w latach dwudziestych XX wieku w Meksyku. Dwaj awanturnicy i robotnicy Dobbs (Humphrey Bogart) i Curtin (Tim Holt) przypadkiem spotykają poszukiwacza złota Howarda. Opowiada on o wzgórzach pełnych pieniędzy, które tylko trzeba odkryć. Cała trójka wspólnie wybiera się na poszukiwanie obiecanych skarbów. Gdy im się to udaje, między znajomymi dochodzi do nieporozumień, a ostatecznie do tragicznego w skutkach rozłamu.

"Szczęki" (1975), reż. Steven Spielberg

Akcja filmu rozgrywa się w okolicach Amity Island, niewielkiego nadmorskiego kurortu. Pewnej nocy rozpoczyna się mroczna seria wydarzeń, a tamtejszy szeryf odkrywa, że winny wszystkiemu jest rekin ludojad. Szybko podejmuje kroki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom - przede wszystkim pragnie zamknąć plaże, jednak burmistrz nie wyraża na to zgody. Szeryf bierze sprawy w swoje ręce i wynajmuje znanego łowcę rekinów.

Zdjęcie Plakat z filmu "Szczęki" / Universal/All Film Archive/Mary Evans / East News

"Ulice nędzy" (1973), reż. Martin Scorsese

Charlie pracuje dla mafii kontrolującej nowojorską Małą Italię. Na drodze do upragnionego awansu w przestępczej hierarchii staje mu przyjaźń z zadłużonym cwaniaczkiem Johnnym Boyem. Charlie ma większe szanse, ponieważ jego wujek Giovanni jest miejscowym caporegime i obiecał mu zarządzanie restauracją. Charlie pracuje dla niego głównie przy pobieraniu długów. Johnny Boy jest natomiast lekkomyślny, ma coraz większe długi, których nie spłaca, i lekceważąco, prowokacyjnie odnosi się do wierzyciela, co kończy się tragicznie. Produkcja była wstępem do wieloletniej współpracy między Martinem Scorsese a Robertem De Niro.

"Bliskie spotkania trzeciego stopnia" (1977), reż. Steven Spielberg

Grupa ludzi, których zdawałoby się nic nie łączy, nieoczekiwanie porzuca wszystko i wyrusza na spotkanie nieznanego. Wszyscy odebrali tajemniczy sygnał, który kieruje ich ku niesamowitej górze w stanie Wyoming zwanej Diabelską Wieżą. Okazuje się, że miejsce to wybrali przybysze z kosmosu, którzy lądują na naszej planecie z niezwykłą misją. Sekretu strzeże międzynarodowa ekipa naukowców i wojskowych, którzy oczekują pierwszego w dziejach ludzkości tytułowego "bliskiego spotkania trzeciego stopnia". Przybysze mają dla wybrańców pewną ciekawą propozycję.

"Podwójne ubezpieczenie" (1944), reż. Billy Wilder

Mroczny kryminał powstał na podstawie powieść Jamesa M. Caina "Podwójne odszkodowanie". Agent ubezpieczeniowy Walter Neff spotyka kobietę, która jasno sugeruje mu, że śmierć męża byłby jej bardzo na rękę. Mężczyzna ulega czarowi Phyllis, choć nie jest przekonany o powodzeniu misji. Wspólnie planują śmierć męża kobiety, korzystając z szerokiej wiedzy Neffa. Choć plan wydaje się doskonały, a towarzystwo ubezpieczeniowe już ma wypłacić tytułową podwójną stawkę, mentor Neffa sprawnie łączy elementy sprawy.

Produkcja od wielu lat regularnie trafia na listy najlepszy amerykańskich scenariuszy oraz filmów wszech czasów.