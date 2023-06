"Misja Stone": O czym opowie film?

"Rachel Stone żyje dla adrenaliny. Właściwie jest od niej uzależniona" - mówi Gal Gadot w najnowszym filmie szpiegowskim produkcji Netfliksa. "Misja Stone" ( "Heart of Stone" ) to według zapowiedzi kobieca odpowiedź na serię filmów opowiadających o przygodach Jamesa Bonda. W pełnej akcji produkcji przedstawiającej losy najlepszych agentów, którzy w niepewnych czasach, kiedy zawodzą rządzy, dbają o zachowanie pokoju.

"Misja Stone": Gal Gadot ratuje świat

"Brak przyjaciół, żadnych związków. To co robimy, jest zbyt ważne" - nakreśla zasady agencji w najnowszym zwiastunie jedna z bohaterek. Jak zaznacza Gal Gadot thriller ma być bardzo realistyczny i... emocjonalny. Widzowie mają poczuć ból bohaterki i wraz z nią przeżywać wszystko, co dzieje się na ekranie.

W najnowszym zwiastunie filmu, który ma pojawić się na Netflix już 11 sierpnia 2023 roku, widzimy kilka z zapierających dech scen akcji, których Stone mógłby pozazdrościć nie tylko Bond, ale i Ethan Hunt ( Tom Cruise ) z "Mission: Impossble".

"Misja Stone": Twórcy i obsada

Scenariusz filmu "Misja Stone" napisali Allison Schroeder oraz Greg Rucka. Kanwą dla filmu było zresztą jedno z opowiadań Rucki - znanego i cenionego pisarza oraz twórcy komików. Za kamerą "Misji Stone" stoi Tom Harper (serial "Peaky Blinders"). Za sterami również producenci "Mission: Impossible: Dead Reckoning" oraz "The Old Guard".

W rolach głównych występują takie gwiazdy jak Gal Gad, Jamie Dornan, Alia Bhat i Matthias Schweighöfer.

"Misja Stone": Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Misja Stone" zadebiutuje na Netflix 11 sierpnia 2023 roku.

