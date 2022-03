"Miło mi was poznać, nazywam się Rachel Stone" - czytamy w podpisie pod zdjęciem na twitterowym koncie Gal Gadot .

Oprócz zdjęcia samej aktorki wcielającej się w postać Rachel, zobaczyć tam można charakterystyczne filmowe krzesełko z tytułem na tyle jego oparcia. Nie pozostawia ono wątpliwości, że zdjęcia pochodzą z planu filmu "Heart of Stone".

"Heart of Stone": Co wiemy o produkcji?

Nie jest to jedyna informacja dotycząca thrillera sensacyjnego Netfliksa, która została podana do wiadomości na początku tego tygodnia. Platforma streamingowa Netflix ogłosiła też, że do obsady "Heart of Stone" dołączyła bollywoodzka gwiazda Alia Bhatt. Oprócz jej i Gadot, w filmie zobaczymy też m.in. Jamiego Dornana ("Pięćdziesiąt twarzy Greya"). Nie wiadomo jednak, w jakie role się wcielą.

Reklama

Scenariusz filmu "Heart of Stone" napisali Allison Schroeder ("Ukryte działania") oraz Greg Rucka ("The Old Guard"). Film reżyseruje Tom Harper ("Peaky Blinders"). O fabule tej produkcji wiadomo niewiele. Z założenia ma to być wysokobudżetowe widowisko, które będzie można porównać do filmów o Bondzie i do serii "Mission: Impossible". Data premiery filmu na Netfliksie nie jest jeszcze znana.

Zobacz też:



"Batman": Czy Joker wróci na ekran w drugiej części filmu?

"Batman": Film z Robertem Pattinsonem zarobił już ćwierć miliarda dolarów!

"Batman": Matt Reeves chce pokazać dodatkową scenę