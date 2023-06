Chris Hemsworth dementuje plotki

W ubiegłym roku aktor realizował dla Disney+ serial dokumentalny "Bez granic z Chrisem Hemsworthem" . Gwiazdor sprawdza w nim możliwości ludzkiego ciała, testuje sposoby na zachowanie długowieczności i konfrontuje ze swoimi ograniczeniami. W jednym z odcinków Hemsworth poddał się badaniu DNA, by dowiedzieć się, co może go czekać w przyszłości. Po teście usłyszał, że ma bardzo duże genetyczne predyspozycje do choroby Alzheimera, które odziedziczył zarówno od matki, jak i ojca. Teraz na Alzheimera choruje jego dziadek.

Po usłyszeniu diagnozy Hemsworth ogłosił, że zamierza zrobić sobie przerwę od aktorstwa. Media uznały, że kluczową kwestią, która go to tego popchnęła, był strach przez Alzheimerem. W ostatnim wywiadzie, którego aktor udzielił serwisowi Entertainment Tonight przyznał, że doszło do nadinterpretacji jego słów.

"Cała sprawa została zbyt mocno rozdmuchana. Chciałem zrobić sobie przerwę, ponieważ pracuję od 10 lat i mam troje dzieci, z którymi chcę spędzać więcej czasu" - stwierdził.

"Od dłuższego czasu pędzę od projektu do projektu, aby uniknąć bezrobocia lub strachu, że to ostatnia praca, jaką dostanę. Chcę dokonywać bardziej świadomych wyborów odnośnie tego, co robię zawodowo. Chcę robić rzeczy o dużej wartości i pracować ze wspaniałymi ludźmi" - powiedział.

