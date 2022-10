Mirosław Baka nie zwalnia tempa!

Mirosław Baka jest jednym z najbardziej charyzmatycznych aktorów swojego pokolenia. Na swoim koncie role w kultowych produkcjach, zaczynając od debiutu u Krzysztofa Kieślowskiego w "Krótkim filmie o zabijaniu", "Demonach wojny wg Goi", "Fali zbrodni", "Reichu" czy wreszcie "Jacku Strongu". W jego aktorskiej biografii jest ponad 80 produkcji! Mocny, głęboki głos, oszczędność gestów i pewna surowość sprawiły, że przylgnęła do niego łatka naczelnego twardziela polskiego kina.

Z biegiem czasu aktor coraz częściej zaczął dostawać role w komediach, przyznając, że z wiekiem "pluszowieje". Od 35 lat związany z Teatrem Wybrzeże, przyznaje, że na teatralnych deskach znajduje spełnienie, które daje różnorodny repertuar - od tragedii, dramatu do komedii, a nawet farsy. W wyborach zawodowych kieruje się, jak sam przyznał zasadą przyjemności, nomen-omen to tytuł jednego z jego filmów.

"Nie ma sensu zanurzać się w projekty, które są niepewne. Podobnie, jak nie ma sensu pracować z ludźmi, których nie darzy się sympatią. Jestem w takim wieku, że nie muszę już nic, nikomu udowadniać" - przyznał w jednym z wywiadów. Ostatnie kilka miesięcy aktor spędził na planie kilku produkcji - kręcąc zdjęcia do kontynuacji komedii "Miłość do kwadratu", kolejnej serii "Belfra" oraz do serialu "Nowi sąsiedzi", produkowanego przez telewizję Polsat.

W planach ma również próby do nowej sztuki w Teatrze 6.piętro. Prywatnie i zawodowo związany z Gdańskiem, mąż, ojciec dwóch synów i szczęśliwy dziadek kilkuletniego Jonatana, z którym na nowo odkrywa uroki dzieciństwa.

"Usłyszałem kiedyś zabawne powiedzenie, że między dziadkami a wnukami istnieje szczególny rodzaj relacji, polegający m.in. na tym, że mają wspólnego wroga (uśmiech-przyp. red.) - przyznał żartobliwie.

Warto dodać, że Mirosław Baka znalazł się również w obsadzie "Chłopów", wcielając się w Macieja Borynę. To kolejny projekt twórców "Twojego Vincenta" realizowany techniką animacji malarskiej. Premiera produkcji prawdopodobnie odbędzie się w przyszłym roku.

