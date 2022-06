Miałem moment, gdzie byłem pewny, że umrę. Była sekwencja, w której zmierzaliśmy prosto w kierunku ziemi i w ostatniej chwili mieliśmy wykonać manewr podniesienia. To naprawdę trudne dla pilota. To coś, co trenuje się cały czas, ale to był pierwszy raz, kiedy robiliśmy coś takiego i wtedy zupełnie przestałem grać. Spojrzałem w dół i wiedziałem, że to się dla mnie źle skończy.