Na całym świecie "Top Gun" zarobił przeszło 350 milionów dolarów, zapoczątkowując jednocześnie błyskotliwą karierę Toma Cruisa . Rola porucznika Pete'a "Mavericka" Michella przyniosła aktorowi międzynarodową sławę i uczyniła go jedną z największych ówczesnych gwiazd dużego ekranu. Inaczej potoczyły się losy jego koleżanki z planu, Kelly McGillis .

"Top Gun": Tom Cruise nie chciał tej roli

Producent Jerry Bruckheimer, goszcząc maju 2021 roku w programie "Extra", ujawnił, że musiał mocno się nagimnastykować, by nakłonić Cruise’a do przyjęcia roli, która okazała się być jedną z najbardziej ikonicznych w całej jego karierze.

"Tom odrzucał naszą propozycję raz za razem. Ale nie poddaliśmy się. W końcu wpadliśmy na pomysł, by zaangażować Blue Angels - lotniczy zespół akrobacyjny Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Zorganizowaliśmy dla niego przelot odrzutowcem. Kiedy zszedł na ląd, natychmiast do mnie zadzwonił i powiedział tylko tyle: 'Jerry, wchodzę w to'. Przekonanie Toma do tego występu to jedno z dokonań, które napawają mnie największą dumą" - zdradził Bruckheimer.

Zdjęcie Tom Cruise w filmie "Top Gun" / CBS / Getty Images

Producent zaznaczył, że profesjonalizm i zaangażowanie Cruise’a w wykonywaną na planie pracę od początku bardzo mu imponowały. "Był jedynym aktorem, który zdołał poradzić sobie z ujęciami kręconymi podczas lotu. Każdy z wyjątkiem Toma wymiotował. Nie mogliśmy użyć żadnego materiału oprócz tego, który nagraliśmy z udziałem Toma. Mam wrażenie, że wszystko, co robi, staje się sukcesem. Jest niesamowicie pracowity, w każde zadanie angażuje się na sto procent. Miałem ogromne szczęście, że przyczyniłem się do rozwoju wspaniałej kariery Toma i byłem częścią tak kultowego filmu. Początkowo nie sądziliśmy, że okaże się tak wielkim sukcesem. A potem dowiedzieliśmy się, że po premierze liczba rekrutów marynarki wojennej wzrosła o 500 proc." - dodał.



Zdjęcie Tom Cruise na planie filmu "Top Gun" (1986) / Paramount Pictures/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images / Getty Images

"Top Gun: Maverick" bez Kelly McGillis

O tym, że gwiazdy filmu "Top Gun" Kelly McGillis nie zobaczymy w "Top Gun: Maverick" wiadomo było od dawna. Sama aktorka tłumaczyła te powody wprost. "Jestem stara, jestem brzydka" - mówiła. Do sprawy odniósł się reżyser sequela, Joseph Kosinski. I wyjaśnił, że wiek i uroda aktorki nie miały żadnego znaczenia. Powrót postaci granej przez McGillis i pozostałych postaci kobiecych z "Top Gun" nigdy nie był brany pod uwagę, bo ważniejsze było przedstawienie nowych postaci.

Zdjęcie Kelly McGillis w filmie "Top Gun" / Paramount/Getty Images / Getty Images

Akcja filmu "Top Gun: Maverick" rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Maverick jest instruktorem i dostaje pod swoje skrzydła grupę nowych adeptów lotnictwa, których ma przygotować do służby. Choć jest też wśród nich syn zmarłego przyjaciela Mavericka, którego matkę w filmie "Top Gun" zagrała Meg Ryan , postać grana przez tę aktorkę już się nie pojawia. Jak wyjaśnił Joseph Kosinski , nigdy tego nie planował.

"Nie były to historie, którymi byliśmy zainteresowani. Nie chciałem wracać do każdego wątku, nie chciałem zbyt często oglądać się wstecz. Najważniejsze było wprowadzenie nowych postaci" - wyjawił powód pominięcia postaci granych przez McGillis i Ryan w rozmowie z portalem "Insider".

Zdjęcie "Top Gun" / Paramount Pictures/Archive Photos/Getty Images / Getty Images

Zamiast na McGillis, reżyser filmu "Top Gun: Maverick" postawił na Jennifer Connelly , która wcieliła się w rolę Penny Benjamin. "Penny Benjamin to postać, o której słyszeliśmy, ale nie została pokazana w poprzednim filmie. Była to więc wspaniała okazja do tego, by wprowadzić do filmu Jennifer Connelly" - mówi Kosinski. W filmie "Top Gun" Penny Benjamin wspominana jest jako "córka admirała", która wcześniej romansowała z Maverickiem. Obecnie jest właścicielką baru.

Zdjęcie Kadr z filmu "Top Gun: Maverick" / Getty Images

Mniej parlamentarna była wcześniej sama Kelly McGillis, która w jednym z wywiadów bez ogródek sugerowała, co zdecydowało o tym, że pominięto ją podczas kompletowania obsady filmu "Top Gun: Maverick". "Jestem stara, jestem brzydka, wyglądam na tyle, ile mam lat" - stwierdziła aktorka.

Zdjęcie Kelly McGillis w 2013 roku / Jeff Vespa/WireImage / Getty Images

Jennifer Connelly: W chmurach z Tomem Cruisem

Gdy Jennifer Connelly ubiegała się o rolę w drugiej części "Top Gun", była przekonana, że jej postać nie będzie miała żadnych scen w powietrzu. Dla aktorki była to kluczowa kwestia, gdyż czuje strach przed lataniem. Ale koniec końców, znalazła się w chmurach, bo Tom Cruise, nie wiedząc o jej fobii, zrobił jej pewną niespodziankę.

Aktorka wyznała, że nim rozpoczęły się zdjęcia do "Top Gun: Maverick", panicznie bała się latania. Dlaczego zdecydowała się więc wystąpić w filmie o pilotach marynarki wojennej? "Kiedy podpisywałam kontrakt, w scenariuszu dla mojej postaci nie było przewidziane latanie. Moja bohaterka była na lądzie i na wodzie, ale nigdy w powietrzu" - wspominała. Postać kreowana przez Connelly jest właścicielką baru, gdzie chętnie spędzają czas piloci ze szkoły lotniczej.

Już na planie aktorka bała się powiedzieć Cruise'owi, że od lat zmaga się z taką przypadłością. Nie powiedziała mu też o tym, gdy kręciła z nim scenę kołowania na pasie startowym, jako że nie było w planach tego, by mieli się wzbić w powietrze. Niespodziewanie jednak Cruise postanowił zabrać aktorkę na małą rundę w chmurach. Jennifer była tym bardziej przerażona, że siedziała z Cruisem w klaustrofobicznej kabinie myśliwca P-51 z okresu II wojny światowej. Aktorka zacisnęła jednak zęby i wytrwała podczas tej eskapady.



Warto dodać, że "Top Gun: Maverick" powstał bez użycia green screena, popularnej technologii tworzenia tła wokół aktora. Zdjęcia realizowano w autentycznych samolotach. Tak by filmowe ujęcia zachwycały realizmem.

Zdjęcie Tom Cruise i Jennifer Connelly na brytyjskiej premierze filmu "Top Gun: Maverick" / Eamonn M. McCormack/Getty Images for Paramount Pictures / Getty Images

"Top Gun: Maverick": Kiedy premiera?

Szczegóły fabuły filmu "Top Gun: Maverick" są dość dobrze znane. Po ponad 30 latach służby w amerykańskiej armii Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie być powinien - na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem testującym najnowocześniejsze maszyny. Kiedy staje na czele grupy ekspertów szkolących pilotów do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem (Miles Teller), znanym jako "Rooster". To syn jego przyjaciela, "Goose’a", który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom z przeszłości.

W filmie zobaczymy również Vala Kilmera , Jennifer Connolly , Jona Hamma , Eda Harrisa , Lewisa Pullmana , Glena Powella, Charlesa Parnella, Bashira Salahuddina oraz Monikę Barbaro.

Z powodu pandemii koronawirusa producenci filmu "Top Gun: Maverick" prawie dwa lata czekali z zaprezentowaniem go publiczności. Teraz produkcja w końcu zadebiutowała na ekranach kin.



"Top Gun: Maverick" , reż. Joseph Kosinski, USA 2022, dystrybutor: UIP, premiera kinowa 27 maja 2022 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Top Gun Maverick" [trailer 3] materiały prasowe

