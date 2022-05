Mike Hagerty nie żyje. Ujawniono przyczynę śmierci aktora

Mike Hagerty: Przyczyny śmierci aktora

Okazało się, że aktor zmarł z powodu alergicznej reakcji na antybiotyk.

Informację o tym, że śmierci Hagerty'ego nie spowodował koronawirus, ale reakcja alergiczna na podany w szpitalu antybiotyk, napisał 16 maja serwis TMZ.

Z relacji świadków, do których dotarł portal, wynika, że po podaniu leku aktor najpierw dostał padaczki, a następnie wpadł w śpiączkę, z której już się nie wybudził.

TMZ donosi również, że w kwietniu Mike Hagerty leczył się z powodu infekcji. Wyzdrowiał, ale nadal odczuwał duże osłabienie. A że wkrótce miały się rozpocząć zdjęcia do drugiego sezonu serialu HBO "Ktoś gdzieś" ("Somebody Somewhere") z jego udziałem, lekarz skierował go do szpitala Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles na szczegółowe badania.

W szpitalu podano aktorowi lek, który wywołał silną alergię, a w jej następstwie śmierć Hagerty'ego.



W serialu "Przyjaciele" Hagerty jako pan Treeger pojawił się po raz pierwszy w trzecim odcinku drugiego sezonu, zatytułowanym "Ten, w którym umiera Heckles".



W pamięci fanów najbardziej utrwalił się jego występ w czwartym odcinku czwartego sezonu, zatytułowanym "Ten z tańcem towarzyskim". Tam Treeger grozi Monice i Rachel, że je eksmituje. By tego uniknąć, Joey - który sprowadził na dziewczyny owo zagrożenie - zgadza się ćwiczyć z Treegerem taniec towarzyski.

Hegarty ma na koncie wiele telewizyjnych ról. Poza serialem "Przyjaciele", widzowie mogą go kojarzyć z takich produkcji, jak "Cudowne lata", "Seinfeld", "Zdrówko", "Glee", "Pohamuj entuzjazm" oraz "Lucky Louie".

