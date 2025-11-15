Mieszkańcy Krakowa z listem do De Niro. Obawy ciągle rosną

Robert De Niro to nie tylko wybitny aktor, ale też reżyser i producent. Jednak branża filmowa okazała się dla niego niewystarczająca. Od kilku lat mężczyzna daje się poznać również jako biznesmen; jest wspólnikiem i ambasadorem luksusowej sieci hotelowej i restauracyjnej Nobu Hospitality, którą założył razem z przyjaciółmi - znanym szefem kuchni, Nobu Matsuhisą oraz producentem filmowym, Meirem Taperem.

Wspólnie mają już 40 restauracji na 5 kontynentach. Na tej liście są m.in. Londyn, Monte Carlo, Las Vegas, Mediolan, Warszawa, a teraz do tego grona dołączy także Kraków.

Luksusowy hotel, budowany przez hollywoodzkiego gwiazdora, powstaje w samym sercu Krakowa, tuż przy Błoniach, w sąsiedztwie stadionu Cracovii. W planach jest stworzenie wokół budynku dzielnicy kulturalnej, która ma przyciągać turystów i mieszkańców.

List zaniepokojonych mieszkańców

Jak się okazuje, nie wszyscy są zachwyceni najnowsza inwestycja aktora. Przede wszystkim chodzi o okolicznych mieszkańców, którzy skierowali do De Niro i jego wspólników list otwarty, a specjalna wiadomość trafiła także do redakcji "Faktu".

"W imieniu zaniepokojonych mieszkańców Krakowa, zwracamy się do państwa w sprawie kontrowersyjnej inwestycji hotelowej i restauracji Nobu, realizowanej pod marką Pana Roberta De Niro, Pana Nobu Matsuhisa i Pana Meira Tepera. Projekt, pomimo szczytnych deklaracji o ‘budowaniu wspólnoty’, budzi ogromny sprzeciw ze względu na brak przejrzystości, ryzyko naruszenia konstrukcji budynków, w tym historycznych kamienic, działania prowadzące do degradacji zabytków oraz brak poszanowania dla lokalnej zieleni" - przekazała "Faktowi" jedna z mieszkanek krakowskiej dzielnicy.

W liście mieszkańcy domagają się podjęcia działań związanych z większą przejrzystością inwestycji i zadbaniem o integrację nowoczesnego pomysłu, z historyczną zabudową miasta oraz jego tradycjami. W liście znalazły się także postulaty związane z hydrologią i bezpieczeństwem konstrukcyjnym, a przede wszystkim stworzenia przejrzystego kanału komunikacyjnego, który będzie służył płynnemu przepływowi informacji między zarządcami inwestycji oraz mieszkańcami.