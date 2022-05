Sympatyczny skrzat domowy Zgredek to jedna z najbardziej lubianych postaci w książkach i filmach o Harrym Potterze. Zginął podczas ucieczki z domu Malfoyów, trafiony sztyletem (rzuconym przez Bellatriks Lestrange). Ostrze przeszyło go w momencie, gdy wraz Ronem, Harrym i Hermioną, teleportował się na plażę... właśnie w hrabstwie Pembrokeshire. Tutaj, chwilę przed skonaniem w rękach Harry’ego Pottera, zdążył jeszcze powiedzieć: "Jakie to piękne miejsce na spotkanie z przyjacielem".

"Nagrobek Zgredka" szpeci walijską plażę?

I tak od ponad dekady - bo film, w którym przedstawiono śmierć skrzata, czyli "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I" , miał premierę w 2010 roku - fani znoszą w miejsce, gdzie "skonał" Zgredek kamienie oraz części garderoby. To drugie ma związek z zasadą, wedle której podarowanie jakiegokolwiek elementu ludzkiej garderoby skrzatowi domowemu, czyni go wolnym.

Teraz organizacja National Trust, starając się chronić okoliczne wydmy przed rozdeptaniem przez miłośników "Harry’ego Pottera" i zaśmiecaniem używanymi skarpetkami, postawiła przenieść "miejsce pamięci" Zgredka w nowe miejsce. Gdzie konkretnie? Jeszcze nie wiadomo. Urzędnicy zasugerowali jedynie, że powinno to być "miejsce odpowiednie, a zarazem dostępne publicznie", po czym zapytali internautów o ich zdanie na ten temat. Na razie w dyskusjach twitterowych dominują dwie opinie: "Nie możecie tego zrobić" i "Usuwanie nic nie da, bo ludzie i tak będą przychodzić tutaj".

