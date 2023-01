Michael Douglas na zdjęciu z córką

Michael Douglas to aktor, którego raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Widzowie kojarzą go z co najmniej kilkunastu produkcji telewizyjnych i filmowych, wśród których znajdą się takie tytuły, jak: "Coma", "Miłość, szmaragd i krokodyl", "Klejnot Nilu", "Wall Street", "Fatalne zauroczenie", czy Morderstwo doskonałe". Gwiazdor nie obnosi się raczej ze swoją sławą i rzadko wypowiada się na temat rodziny. Od ponad 20 lat tworzy szczęśliwy związek z aktorką, Catherine Zetą-Jones, z którą doczekał się dwójki dzieci - syna Dylana i córki Carys.

To właśnie z najmłodszą pociechą, 19-letnią Carys był widziany ostatnio w kalifornijskim Santa Barbara. Tata i córka wybrali się razem na lunch i zakupy, a ich wycieczka nie umknęła czujnym fotoreporterom, którzy zrobili kilka zdjęć. Z fotografii wyniki, że oboje doskonale czuli się w swoim towarzystwie. Po krótkim pobycie w piekarni, wstąpili do kilku sklepów i lokalnych galerii sztuki.

78-letni aktor i jego 19-letnia córka na wypad na miasto wybrali bardzo zbliżone stylizacje. Postawili na dosyć szerokie jeansy, wygodne bluzy i sportowe obuwie. Michael Douglas dorzucił jeszcze czapkę z daszkiem i okulary przeciwsłoneczne.

Poniżej kilka zdjęć gwiazdora i jego córki. Carys to cała mama, czy jednak bardziej przypomina znanego tatę?

