Wyróżnienie wręczyli: prezes Muzeum Narodowego Enzo Ghigo i podsekretarz włoskiego Ministerstwa Kultury Vittorio Sgarb.

"Dzisiaj wieczorem jesteśmy świadkami powrotu Kevina Spaceya" - stwierdził Sgarbi, dodając: "człowiek, który żyje poprzez kino, jest człowiekiem nieśmiertelnym i właśnie jemu dziś przyznajemy tę nagrodę".

Na łamach "The Hollywood Reporter" czytamy również, że Spacey podziękował przedstawicielom Muzeum Kina w Turynie za odwagę, jaką wykazali się, zapraszając go. Publiczne wydarzenie było pierwszym od czasu, gdy Spacey został oskarżony o napaści na tle seksualnym.

Spacey wziął również udział w spotkaniu mistrzowskim w Temple Hall of the Mole Antonelliana w Turynie, gdzie rozmawiał z dyrektorem muzeum Domenico De Gaetano o swoim życiu i karierze.

"Dziś wieczorem uważam się za wyjątkowo szczęśliwego" - powiedział Spacey. "Jestem zaszczycony, że mogę być częścią tego procesu" - dodał.

Po kursie mistrzowskim Spacey spotkał się ze swoimi fanami, młodym i entuzjastycznie nastawionym do niego tłumem, aby przedstawić specjalny pokaz filmu "American Beauty", który w 2000 roku przyniósł mu Oscara dla najlepszego aktora.

W rozmowie i całym wieczorze zabrakło jakiejkolwiek wzmianki o zarzutach karnych postawionych aktorowi w Wielkiej Brytanii. Pośrednio odniósł się on jednak do swoich problemów, chwaląc lojalnego menedżera Evana Lowensteina.

"Jest jednak ktoś, komu szczególnie muszę dziś podziękować" - powiedział. "Kiedy masz przyjaciela takiego jak Evan Lowenstein, życie może być czymś wyjątkowym. Szanuję go zarówno zawodowo, jak i prywatnie, ze względu na naszą przyjaźń. To dzięki niemu zrozumiałam, że muszę wziąć na siebie wszystkie niepowodzenia i błędy, które popełniłam i stanąć na nogi, iść dalej. Nie chodzi tylko o to, co robi dla mnie, ale to, co robi dla swojej żony, dzieci, przyjaciół. Chcę skierować uwagę wszystkich na ciebie dziś wieczorem, na wszystko, co robisz. Piękne rzeczy są dwa razy piękniejsze, jak dzisiejsza noc, ponieważ mogę się nimi z tobą podzielić. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mam cię za brata - jesteś bratem, którego nigdy nie miałem" - wyznał Kevin Spacey.

Kevin Spacey: Oskarżenia na tle seksualnym

Wspaniale rozwijająca się kariera Kevina Spaceya załamała się po wielu oskarżeniach o molestowanie seksualne, z powodu których częściej niż na planie filmowym przebywa teraz w gmachach sądów. Niedawno aktor wygrał jeden z takich procesów w Nowym Jorku, ale za chwilę w Londynie czeka go kolejny. Z powodu oskarżeń Kevin Spacey stracił wiele lukratywnych i prestiżowych projektów aktorskich.

Zdjęcie Kevin Spacey w Turynie / Stefano Guidi/GC Images / Getty Images

