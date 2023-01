Mia Goth: Apeluje o docenienie horrorów przy przyznawaniu nominacji do Oscarów

Na początku tego tygodnia Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła swoje nominacje do Oscarów. Na liście docenionych w ten sposób aktorek zabrakło Mii Goth, gwiazdy filmów „X” i „Pearl”. Dla wielu komentatorów pominięcie tej aktorki to błąd, który wynika z tego, że Akademia notorycznie pomija horrory i grających w nich aktorów przy przyznawaniu swoich wyróżnień. Sama Mia Goth ma podobne wrażenie, dlatego zaapelowała do członków akademii o więcej szacunku dla filmów grozy.

Zdjęcie Mia Goth w scenie z filmu "X" / materiały prasowe