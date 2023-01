Tobey Maguire jest gotowy, aby powrócić do roli Spider-Mana. W filmie " Spider-Man: Bez drogi do domu " z 2021 roku twórcom udało się zgromadzić wszystkich trzech aktorów, którzy wcielili się w tego superbohatera. Oprócz Maguire'a na ekranie pojawili się Andrew Garfield oraz Tom Holland . Dla 47-letniego aktora oznaczało to powrót do roli po ponad 15 latach od nakręcenia " Spider-Man 3 ".

Fani nie kryli ogromnego entuzjazmu związanego z pojawieniem się Maguire'a na ekranie. Zaczęto spekulować, że być może aktor pojawi się w kolejnych filmach Marvela.

Tobey Maguire powróci jako Spider-Man?

Teraz, ponad rok po premierze filmu, Tobey Maguire udostępnił fragment wywiadu, w którym omawia powrót do roli Spider-Mana. W jednej z wypowiedzi zasugerował, że jest gotowy, by znów wcielić się w kultową postać.