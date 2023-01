Weekend w kinie: Erotyczna "Pokusa" na pierwszym planie

"Pokusa" to nowy film Marii Sadowskiej ("Dziewczyny z Dubaju" , "Sztuki kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" ), erotyczna produkcja, w której w głównych rolach występują: Helena Englert , Piotr Stramowski i Andrea Preti , a także Piotr Głowacki i Joanna Liszowska . Dla debiutującej w głównej roli córki Jana Englerta i Beaty Ścibakówny było to ogromne wyzwanie, bo musiała wziąć udział w wielu pikantnych sekwencjach łóżkowych, w tym w scenie miłosnego trójkąta.



"Pokusa" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o sekretach gwiazd sportu i show-biznesu. "Pełna mrocznych tajemnic, romansów i pożądania, którego spełnienie naznaczone jest ludzką krzywdą" - pisze o filmie dystrybutor, firma Monolith Films.

Atrakcyjna i ambitna Inez (Helena Englert) od zawsze marzyła o karierze dziennikarki. Gdy dostaje pracę w popularnym serwisie śledzącym życie gwiazd sportu i ekranu, wydaje jej się, że wielki świat ma na wyciągnięcie ręki. Nie spodziewa się jednak jak dalece różni się on od jej wyobrażeń i jak bardzo może być niebezpieczny dla młodej, niedoświadczonej dziewczyny. Jej szef Filip jest co prawda niezwykle atrakcyjnym mężczyzną, ale traktuje Inez jak dziewczynę na posyłki. Natomiast jej idol Maks, piłkarz u szczytu sławy, okazuje się czarującym, ale niepokojąco tajemniczym facetem. To właśnie o nim Inez ma napisać swój pierwszy materiał. W tym celu przez trzy dni ma nie odstępować go na krok. To, co zobaczy, przeżyje i poczuje będzie jednak musiała zachować tylko dla siebie. Chyba, że znajdzie w sobie odwagę, by wywołać skandal, jakiego nikt się nie spodziewa.

"Mogę obiecać, że w filmie sceny będą prawdziwe i namiętne. Bohaterowie będą walczyć z pokusami, którym będą próbowali się oprzeć" - wyznała Edyta Folwarska, autorka książki na podstawie której powstał scenariusz produkcji.



Zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami, zagrany przez naturszczyków "Chleb i sól" jest pełnometrażowym debiutem fabularnym Damiana Kocura . Od zakończenia 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie uhonorowano go Nagrodą Specjalną w prestiżowym Konkursie Orizzonti, święci sukcesy na kolejnych imprezach w Polsce i na świecie.

Upalne lato, leniwie płynący czas, hip-hopowy freestyle, chłopaki z tatuażami i zalotne dziewczyny, z którymi lepiej nie zadzierać. Tak właśnie wygląda miejsce z czasów młodości, do którego wraca Tymek - student warszawskiej Akademii Muzycznej przygotowujący się do rozpoczęcia światowej kariery jako pianista. Jest tu też jego matka oraz brat Jacek i koledzy z dawnych dni przesiadujący na osiedlu. Tymek pojawia się tu jednak tylko na chwilę - po wakacjach rusza na zachód Europy, gdzie otrzymał stypendium. Ta krótka wizyta w zupełności wystarczy, aby poznał centralny punkt spotkań lokalnej młodzieży, jakim jest nowo powstały bar z kebabem. Chłopaki z osiedla dobrze żyją z obcokrajowcami, ale są drobne wyjątki. Z czasem konflikt zaostrza się. Spirala strachu i zagrożenia zaczyna się nakręcać, a Tymek znajdzie się w samym jej centrum.

Komediodramat Marka Forstera "Mężczyzna imieniem Otto" opowiada historię Otto Andersona ( Tom Hanks ), który po stracie żony nie widzi już celu w swoim życiu. Otto jest gotów skończyć z tym wszystkim, ale jego plany zostają przerwane, gdy do domu obok wprowadza się młoda, pełna życia rodzina, a szczególnie bystra Marisol. Kobieta rzuca mu wyzwanie, aby spojrzeć na życie inaczej, co prowadzi do przyjaźni, która zmienia jego świat. Zabawna historia o miłości i stracie pokazuje, że rodzinę można czasem znaleźć w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach.



To druga filmowa adaptacja bestsellerowej powieści Fredrika Backmana. Pierwszy film zatytułowany "Mężczyzna imieniem Ove" był szwedzką produkcją z 2015 roku w reżyserii Hannesa Holma . Był nominowany do Oscara w dwóch kategoriach: najlepszy film nieanglojęzyczny oraz najlepsza charakteryzacja i fryzury.

Monika - główna bohaterka litewskiego dramatu muzycznego "Zamek" - jest trzynastolatką, która niedawno przeprowadziła się z matką pianistką i babką z Litwy do Dublina. Dziewczynka marzy o zostaniu muzykiem. W końcu udaje jej się zagrać z matką na lokalnym pogrzebie, a po występie kobiety zostają zaproszone przez tajemniczego, starszego impresario do zagrania na deskach popularnego "Zamku". Matka Moniki jest jednak realistką i nie bacząc na marzenia córki, decyduje się sprzedać jej instrument. Nastolatka nie daje za wygraną i postanawia zawalczyć o swoją przyszłość.



Pewnej nocy osierocony Balmani, o którym opowiada przygodowy film familijny "Pimi z Krainy Tygrysów" , ratuje małego tygryska przed bezlitosnymi kłusownikami. Udaje im się uciec i wyruszają w długą i niebezpieczną podróż do odległego sanktuarium, gdzie, jak wierzy Balmani, będą bezpieczni. W trakcie wędrówki między Balmanim i młodym tygryskiem Pimi rodzi się niezwykła więź. Będą musieli wspólnie przebyć setki mil i przetrwać ekstremalne wyzwania, aby dotrzeć do nowego domu, wysoko w Himalajach i przeżyć jedną z największych przygód życia: prawdziwą przyjaźń!