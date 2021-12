To było dla mnie bardzo trudne, że moja bohaterka jest kimś zabawnym, bo nie było mi do śmiechu w czasie lockdownu. Pamiętam, jak przyjechałam na zdjęcia po trzech tygodniach nierozmawiania z nikim, weszłam na stadion w Worcester (miasto w stanie Massachusetts – red.), poddałam się charakteryzacji i miałam zagrać, jak wygłaszam przemówienie do zgromadzonych ludzi. Ale straciłam to… Zapomniałam, jak się gra. Wypadło mi z głowy, co mam powiedzieć. Izolacja jakby zdemontowała moje człowieczeństwo

wyznała Streep.