Meryl Streep: O rolę Polki błagała na kolanach. Opłaciło się!

Wiadomości

Meryl Streep to jedna z najbardziej utalentowanych i nagradzanych aktorek Hollywood. Do Oscara nominowana była aż... 21 razy. Statuetkę zgarnęła trzykrotnie, w tym za rolę Polki w filmie Alana Pakuli - "Wybór Zofii". Okazuje się, że kreacja ta była marzeniem aktorki i żeby zagrać w produkcji najpierw posunęła się do podstępu, a następnie błagała reżysera na kolanach, by tę rolę powierzył właśnie jej.

Zdjęcie Meryl Streep / AFP