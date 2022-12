"Harry i Meghan": Ta kwestia budzi największe kontrowersje

Wbrew obawom, największą kontrowersją po czwartkowej premierze pierwszych trzech odcinków serialu Netfliksa "Harry i Meghan", okazuje się spór o to, czy jego twórcy zwrócili się do pozostałych członków rodziny królewskiej o odniesienie się do poruszanych tematów, czy też nie.

Kadr z serialu "Harry i Meghan" /materiały prasowe