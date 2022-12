W swoim najnowszym filmie "Kobieta na dachu" twórczyni "Dzikich róż" Anna Jadowska opowiada o sześćdziesięcioletniej położnej Mirze (w tej roli Dorota Pomykała ), mieszkance małego miasta, która stawia potrzeby innych wyżej niż własne. Z empatią i delikatnością podchodzi do pacjentek, starając się zminimalizować ich lęk. Z podobnym oddaniem wykonuje obowiązki domowe - sprzątanie, gotowanie, pranie, prasowanie, zakupy, wyręczając we wszystkim męża ( Bogdan Koca ) i dorosłego syna ( Adam Bobik ).

Kiedy rodzina prosi ją o wsparcie finansowe, zapożycza się, by móc jej pomóc. Sama ledwo wiąże koniec z końcem, ale ważne, żeby starczyło na spłatę zobowiązań, pokarm dla rybek i papierosy. Chwile na "dymka", spędzane na dachu bloku, to jej jedyne przyjemności. Pewnego dnia, gdy nie jest już w stanie udźwignąć ciężaru długu, Mira postanawia napaść na bank z nożem kuchennym w ręku.



Kreacja Miry zapewniła 66-letniej Dorocie Pomykale nagrodę aktorską w międzynarodowym konkursie fabularnym 21. Tribeca Film Festival w Nowym Jorku , gdzie w czerwcu odbyła się światowa premiera obrazu. We wrześniu aktorkę uhonorowano też statuetką za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą podczas 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ponadto film Jadowskiej otrzymał Złotą Żabę za zwycięstwo w Konkursie Filmów Polskich na tegorocznym festiwalu EnergaCamerimage.



Gwiazda europejskiego i hollywoodzkiego kina Léa Seydoux , znana z ostatnich produkcji o Jamesie Bondzie, zagrała główną rolę w intymnym dramacie Mii Hansen-Løve "Piękny poranek" . Film opowiada historię Sandry, młodej samotnej matki, która opiekuje się schorowanym ojcem. Razem z rodziną walczy, by zapewnić mu odpowiednie wsparcie. W tym samym czasie na nowo nawiązuje relację z Clémentem, dawno niewidzianym przyjacielem. Choć mężczyzna nie jest wolny, zaczynają namiętny romans. "Kiedy przeczytałam scenariusz, bardzo spodobało mi się zestawienie pragnienia miłości ze strony samotnej, owdowiałej Sandry i odchodzenia oraz choroby jej ukochanego ojca. To było bardzo interesujące, że te dwa niezwykle silne doświadczenia wydarzyły się w tym samym czasie w życiu mojej bohaterki. Jest rozdarta między dwoma emocjonalnie niedostępnymi mężczyznami: żonatym kochankiem i umierającym, nie rozpoznającym Sandry na skutek choroby ojcem" - opowiadała Seydoux.

Akcji familijnej produkcji przygodowej "Wielka ucieczka" rozgrywa się w 1944 roku. Trójka rodzeństwa zostaje wysłana do oddalonej od zagrożeń małej miejscowości na prowincji Anglii. Na peronie stacji kolejowej czeka już na nich zaprzyjaźniona rodzina. Z pomocą życzliwych ludzi, dzieci już wkrótce przyzwyczajają się do życia z dala od zgiełku niebezpiecznego miasta. Pewnego dnia, podczas zabawy w chowanego, dzieci spotykają ukrywającego się na stacji kolejowej młodego żołnierza, który mówi im, że ma do wykonania ściśle tajną misję. Na tropie nieznajomego jest Żandarmeria Wojskowa, która próbuje go schwytać za wszelką cenę. Tak oto rozpoczyna się niezwykła i ekscytująca przygoda. Jednak trójka rodzeństwa to za mało, więc do akcji ratowania żołnierza przyłączają się również dzieci z całej okolicy. Młodzi bohaterowie muszą zrobić wszystko co w ich mocy, aby pomóc mu wsiąść do pociągu, który odwiezie go w bezpieczne miejsce.

Dylan - główny bohater sportowej produkcji dla młodzieży "Mecz o wszystko" - to pasjonat piłki nożnej, który pod okiem swojego taty-trenera ambitnie pracuje na upragnione zwycięstwo w turnieju. Niestety nieszczęśliwy wypadek sprawia, że pełen zapału młody napastnik trafia na wózek inwalidzki. Jego miejsce w turnieju zajmuje najlepszy przyjaciel z drużyny, który staje się nowym liderem zespołu. Dylan, pomimo trudności, nadal jest zdeterminowany, aby wygrać Złoty Puchar. Czy zdoła zmierzyć się z nową, wymagającą sytuacją?

Przeznaczona dla całych rodzin "Świąteczna niespodzianka" udowadnia, że nie wszystkie misie zapadają w zimowy sen. A w tym, jednym naprawdę można się zakochać, szczególnie że, potrafi mówić ludzkim głosem. I to nie tylko w Wigilię. Marianna zauważa misia na loterii fantowej podczas jarmarku świątecznego. Od początku czuje z nim niesamowitą więź. Ale niestety dla niej, nasz miś ma inne plany, gdyż pragnie, aby wygrał go ktoś bogaty. Taki ktoś kto nauczy go wszystkiego o świecie ludzi. Teraz Marianna ma czas tylko do świąt aby przekonać misia, co tak naprawdę jest w życiu ważne.