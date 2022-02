Francis Ford Coppola i "Megalopolis": Wielki projekt legendy kina

Francis Ford Coppola chce spełnić marzenie o nowym filmie. By zrealizować ten cel, zamierza wyłożyć ponad 100 milionów dolarów z własnej kieszeni. Co to za produkcja?

Francis Ford Coppola w 2019 roku /Stephane Cardinale - Corbis/Corbis /Getty Images