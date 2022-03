Maximilien Seweryn jest owocem związku Andrzeja Seweryna z libańską aktorką Mireille Maalouf. Była ona czwartą żoną polskiego aktora. Para wzięła ślub w 1988 roku, małżeństwo przetrwało do 2015 roku.



Aktorski debiut u Wajdy

Maximilien Seweryn zadebiutował przed kamerami w 2002 roku w "Zemście" Andrzeja Wajdy , w której jego ojciec wcielił się w postać Rejenta. Chłopiec pojawił się na ekranie w roli pomocnika kowala, jego występ był na tyle epizodyczny, że nie został nawet odnotowany w napisach końcowych.

Trzy lata później pojawił się jako członek chóru w zrealizowanym przez ojca spektaklu Teatru Telewizji "Antygona".

"Jak byłem mały, w ogóle nie myślałem o tym, by być aktorem, grać w kinie czy w teatrze. Chciałem być architektem, astronautą czy archeologiem. Zmieniło się to dopiero, kiedy miałem 15 lat. Trafiłem wtedy do zespołu rockowego i zaczęła kręcić mnie możliwość grania, śpiewania i interpretacji piosenek przed publicznością. Potem przerwałem studia na uniwersytecie, by poświęcić się teatrowi" - mówił Maximilien Seweryn w "Dzień Dobry TVN".

Finalnie ukończył prestiżową szkołę Guildhall School of Music & Drama w Londynie. Ma na swoim koncie występy na deskach teatrów, grał w serialach i filmach fabularnych.

Dorosłym debiutem Maximiliena Seweryna była rola w filmie "Go Home" (2015), opowiadającym historię dojrzewania mieszkającej w Libanie młodej kobiety (znana z filmu "Peterson" Golshifteh Farahani). Rok później oglądaliśmy go we francuskim dramacie "Sierota", w którym partnerował na ekranie Adèle Haenel i Adèle Exarchopoulos.

Maximilien Seweryn gwiazdą filmu o pożarze katedry Notre Dame

Seweryn pojawił się też w obsadzie superprodukcji Luca Bessona "Valerian i miasto tysiąca planet" , ma też na koncie rolę w historycznym serialu "Wersal. Prawo krwi" oraz amerykańskiej produkcji telewizyjnej "Stacja Berlin".

Do francuskich kin trafiła właśnie bardzo wyczekiwana produkcja zatytułowana "Notre Dame w ogniu", w której Maximilien Seweryn gra jedną z głównych ról. W filmie laureata Oscara Jeana-Jacquesa Annaud ukazano zdarzenia z 15 kwietnia 2019 roku, kiedy w katedrze wybuchł pożar. Aktor wyjawił: "To jedno z najważniejszych doświadczeń aktorskich mojego życia".

"To były ciężkie fizycznie zdjęcia. Przede wszystkim musieliśmy grać w ogniu. Niektóre części katedry zostały dokładnie zrekonstruowane. W belkach umieszczono choćby miedziane rury - dokładnie tak, jak w północnej baszcie. Dzięki temu podczas zdjęć belki można było zapalać i gasić. Graliśmy w żywym ogniu, temperatury sięgały ponad 100 stopni. Oczywiście mieliśmy na sobie pełny strój strażaka" - opisywał w "Dzień Dobry TVN" Maximilien Seweryn.

Syn Andrzeja Seweryna jest także muzykiem i wokalistą. Jest liderem rockowego zespołu Buffalo Clash. Swoją pierwszą płytę wydali w marcu 2020 roku. Miała ona swoją premierę dokładnie w dniu... pierwszego lockdownu w Paryżu. "Nie mieliśmy szczęścia, ale teraz próbujemy wrócić na scenę" - zapewnił Seweryn.

"Muzyka, teatr i kino bardzo się uzupełniają. Ja na pewno nigdy nie mógłbym na zawsze porzucić muzyki, ale też nigdy nie pogodziłbym się ze stratą tych przepięknych tekstów w teatrze i możliwości pracy z największymi reżyserami i aktorami na dużym ekranie" - dodał w "Dzień Dobry TVN" aktor i muzyk.



Ciągle utrzymuje kontakt ze swym ojcem. Kilka lat temu dołączył do Andrzeja Seweryna na polskiej premierze filmu "Ostatnia Rodzina" .

Maximilien Seweryn chciałby więcej występować w Polsce, jednak twierdzi, że nie mówi zbyt dobrze w naszym języku. Już niebawem pojawi się jednak w nowym filmie twórcy dramatu "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" .