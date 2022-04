Camila Alves była modelką, ale znana jest światu przede wszystkim jako żona Matthew McConaughey. Oprócz tego, że zajmuje się wychowywaniem trojga dzieci, z pracuje jako prezenterka telewizyjna, prowadzi lajfstajlowy portal dla kobiet Women of Today, jest też współwłaścicielką firmy produkującej żywność dla małych dzieci.

Matthew McConaughey i Camila Alves: Książkowy sukces małżeństwa

Natomiast 22 marca Alves zadebiutowała jako pisarka - tego dnia ukazała się jej książka "Just try one bite", adresowana do najmłodszych czytelników. Ta bogato ilustrowana bajka ma ich zachęcić do zdrowego odżywiania.

Reklama

Książka wzbudziła duże zainteresowania na amerykańskim rynku. "Zaliczyłam mocny start. W tym tygodniu oboje jesteśmy na liście bestsellerów 'New York Timesa'. Ale, gwoli ścisłości, on jest na niej od 65 tygodni i sprzedał ponad 3 miliony egzemplarzy 'Greenlights'" - napisała na Instagramie Camila Alves. Dodała też, że ten podwójny sukces uczci z mężem toastem z tequili.

Instagram Wideo

Autobiografia McConaugheya trafiła do sprzedaży w październiku 2020 r. Zawiera ona wiele intymnych szczegółów z jego życia. Aktor ujawnił w niej m.in., że jego ojciec zmarł, uprawiając seks z jego matką.

Zobacz również:

Will Smith zawieszony przez Akademię na 10 lat!

Polski erotyk na Netfliksie! Jest pierwszy zwiastun!

Agnieszka Holland ostro o wybitnym reżyserze! "Putinowska onuca"!