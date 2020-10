Matthew McConaughey: Aresztowany nago, niestroniący od trawki. Właśnie wydał autobiografię

W książce "Greenlights" aktor znany z takich hitów, jak "Magic Mike", "True Detective", "Dallas Buyers Club", opowiada o swojej przemianie z niegrzecznego chłopca w odpowiedzialnego męża i rodzica. Matthew McConaughey niczego nie ukrywa. Nawet tego, że jego ojciec zmarł, uprawiając seks z jego matką.

Matthew McConaughey w filmie "Czas zabijania" /WARNER BROTHERS /East News

Gwiazdor, który 4 listopada skończy 51 lat, jest dziś szczęśliwym mężem Camili Alves i ojcem trójki dzieci (Levi ma 12 lat, Vida - 10, Livingston - 8). W autobiografii "Greenlights", na temat której udzielił wywiadu w "The New York Time", rysuje się tymczasem obraz nieco odmienny.



Trudno bowiem nie odnieść wrażenia, że młodość aktora była szalona. Gwiazdor nie ukrywa, że były to czasy, gdy lubił upalać się trawą i grać nocami na bongosach... nago. Tak przynajmniej odnotowała policja, która w 1999 roku interweniowała w jego domu o drugiej w nocy - po skardze sąsiadów. Funkcjonariusze znaleźli aktora kompletnie naćpanego. Gdy zaczął ich obrażać i szarpać się, został zapakowany do radiowozu i przewieziony do aresztu...

Ta historia jest zresztą niemal identyczna, jak wątek z filmu, w którym McConaughey debiutował na ekranie. W "Uczniowskiej balandze" z 1993 roku ("Dazed and Confused") grał postać Davida Woodersona, a obraz traktował o nieskrępowanej rockandrollowej imprezie na zakończenie roku szkolnego. W prawdziwym życiu policjanci wycofali oskarżenie, a aktor wykpił się grzywną wartości 50 dolarów - za zakłócanie spokoju. Zapłacił z uśmiechem, bo w tym czasie otrzymywał już kilkumilionowe gaże za rolę.

Jego wspomnienia są bardzo precyzyjne, dlatego że aktor zapisuje je od kilkudziesięciu lat w dziennikach. Już jako nastolatek zakładał, że jego życie będzie bardzo ciekawe. Reporterowi Dave'owi Itzkoffowi z "The New York Times" powiedział, że napisał "Greenlights" częściowo po to, by rozprawić się z tamtym młodzieńczym i naiwnym postrzeganiem świata i by pokazać, ile wysiłku wymagało dotarcie do miejsca, w którym znajduje się obecnie.

McConaughey uważa, że jego "dzika historia" wywodzi się z niekonwencjonalnego dzieciństwa i wychowania, jakie odebrał w teksańskiej rodzinie. Pierwszy rozdział książki przedstawia scenę z 1974 roku, w której McConaughey obserwował zaciekłą walkę rodziców. Matka złamała ojcu nos telefonem, on jej przyłożył butelką ketchupu, a chwilę później rodzice uprawiali seks na kuchennej podłodze.



McConaughey powiedział reporterowi, że w tych realiach dostrzega ślad... człowieczeństwa. Rozumie także to, że ojciec go lał. "Nie oddałabym ani jednego klapsa, który dostałem w imię wartości, jakie starał się we mnie zakorzenić". O wzajemnej relacji rodziców mówi: "Ta miłość była prawdziwa. Pasja była prawdziwa". Ostatecznie ojciec zmarł na atak serca podczas... seksu z mamą, która dziś ma 88 lat. I zawsze uważała, że Matthew zostanie prawnikiem, bo notował na karteluszkach "to, co ludzie mówią i jak się zachowują".

W swojej autobiografii McConaughey opowiada historie najbardziej znanych ról, ale nie podsumowuje kariery. Skupia się na tym, co jest ciekawe dla niego samego. I sporo filozofuje. Przyznaje, że dziś jest praktykującym metodystą, kimś w rodzaju "optymistycznego mistyka", otwartego na "sygnały, które wysyła wszechświat". Nazywa je "zielonymi światłami" (jak w tytule książki). Takim sygnałem drogowym, oznaczających "jedź".

"Greenlights" trafi do sprzedaży 20 października.

Jego pierwszą rolą był przemądrzały nieudacznik Wooderson w filmie "Uczniowska balanga". Rola miała być epizodem, jednak zdolności młodego aktora uczyniły ją zauważalną. Wkrótce potem przeprowadził się do Los Angeles i już wtedy prawie nie schodził z planu filmowego. Zagrał m.in. w sequelu "Teksańskiej masakry piłą łańcuchową" oraz w filmie Herberta Rossa "Chłopaki na bok". Aktor partnerował wtedy Drew Barrymore. Rolą, która pozwoliła naszemu bohaterowi wybić się na szczyty był szeryf Deeds w filmie "Samotna gwiazda" Johna Saylesa. Ta kreacja spowodowała, że zauważył go Joel Schumacher, który szukał odtwórcy głównej roli do filmu "Czas zabijania" - adaptacji powieści Johna Grishama.