Marlon Brando: Dostawał słodycze, żeby pojawił się na planie "Supermana"

W filmie „Superman” z 1978 r. Marlon Brando zagrał niewielką rolę biologicznego ojca tytułowego bohatera. Niemniej za 12 dni zdjęciowych dostał, jak na tamte czasy, astronomiczną kwotę 3,7 mln dolarów i obietnicę prawie 12 proc. od zysków, które przyniesie produkcja. Po wynegocjowaniu takich warunków, gwiazdor zupełnie nie miał motywacji do pracy. Po latach wyszło na jaw, że trzeba było go przekupywać słodyczami, by łaskawie wyszedł ze swojej przyczepy kempingowej.

Marlon Brando w filmie "Superman" /Silver Screen Collection /Getty Images