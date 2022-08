Mariusz Dmochowski urodził się 29 października 1930 roku w Piotrkowie Trybunalskim. W 1955 roku ukończył studia na warszawskiej PWST. Zagrał w ponad 50 filmach. Aktorem został, ponieważ miał możliwość "być kimś innym".

"Kim to ja nie chciałem być? Może właśnie dlatego zostałem aktorem, że zawód ten ciągle pozwala być kimś innym: władcą i sługą, wieśniakiem i panem. Jedną z opcji była kariera śpiewaka operowego. Otrzymałem staranne wykształcenie muzyczne. Zacząłem studiować w konserwatorium wokalistykę. Zrezygnowałem jednak z tego. Byłem skłonny do przeziębień, angin, za dużo paliłem" - mówił aktor w jednym z wywiadów.

Mariusz Dmochowski: Kariera

Jego debiutem filmowym był obraz "Eroica" Andrzeja Munka z 1957 roku. Trzy lata później zagrał "Zezowatym szczęściu" tego samego reżysera. W 1962 r. Mariusz Dmochowski wystąpił w obrazie Jana Laskowskiego "Mężczyźni na wyspie". Można było go również zobaczyć w "Matce Joannie od aniołów" Jerzego Kawalerowicza w roli księdza Suryna. Przełomem w jego karierze była rola Wokulskiego w "Lalce". Jego angaż nie spotkał się jednak początkowo z aprobatą. Pisano, że Dmochowski nie pasuje na romantycznego kochanka. Tymczasem utalentowany aktor zbudował rolę, która przeszła do historii polskiego kina.

Mariusz Dmochowski wielokrotnie mierzył się z rolą Jana III Sobieskiego. Zagrał go bowiem w czterech produkcjach - w serialach "Przygody pana Michała" (1969) i "Czarne chmury" oraz filmach: "Pan Wołodyjowski" (1969) Jerzego Hoffmana i "Ojciec królowej" (1979).

Do innych znanych kreacji Mariusza Dmochowskiego należą role w takich filmach jak m.in.: "Bilans kwartalny" Krzysztofa Zanussiego (1975), "Zaklęte rewiry" Janusza Majewskiego (1975), "Blizna" Krzysztofa Kieślowskiego (1976), "Trędowata" Jerzego Hoffmana (1976), "Barwy ochronne" Krzysztofa Zanussiego (1977), "Sprawa Gorgonowej" Janusza Majewskiego (1977), "Golem" Piotra Szulkina (1979), "Widziadło" Marka Nowickiego.

"Większość moich ról stanowili bohaterowie skomplikowani psychicznie, trudni, z kompleksami. Starałem się zawsze dotrzeć do pobudek, jakie nimi kierowały, rozszyfrować przyczyny, dla których byli właśnie tacy" - aktor mówił w jednym z wywiadów.

Zdjęcie Mariusz Dmochowski / Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Mariusz Dmochowski: Miał romasn z Kaliną Jędrusik?

Choć Mariusz Dmochowski w swoim życiu kochał tylko jedną kobietę, swoją żonę Aleksandrę Krawczyk, to jednak miał na koncie liczne romanse. Podobno był związany z Kaliną Jędrusik, z którą wielokrotnie współpracował - razem stworzyli duet Stanisław Wokulski - Kazimiera Wąsowska; występowali także na scenie Teatru Polskiego.

Jak donosiło "Życie na gorąco", Kalinę i Mariusza połączył krótkotrwały romans, z którym jednak się nie afiszowali. Za kulisami głośno mówiono także o jego relacji z Niną Andrycz. Również z nią Dmochowski miał zdradzać żonę.

Aleksandra Dmochowska wiedziała, że mąż ją zdradza, ale wiedziała też, że po każdym skoku w bok wraca do domu. Faktem jest, że Mariusz Dmochowski kochał ją najbardziej na świecie. Gdy wiosną 1992 roku przegrała walkę z rakiem, załamał się. Dmochowski nie potrafił sobie poradzić bez żony. Smutek i pustka przytłoczyły go do tego stopnia, że nie rozstawał się już z mocnymi trunkami. Pił na umór, byle tylko zapomnieć o codzienności. Mariusz Dmochowski zmarł nagle cztery miesiące po śmierci ukochanej żony, 7 sierpnia 1992 r. Oboje spoczęli na warszawskich Powązkach.



Zdjęcie Mariusz Dmochowski i Kalina Jędrusik / AKPA / Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

