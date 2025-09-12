Mario powróci w "The Super Mario Galaxy Movie". Kiedy premiera?

Mario jest maskotką konsol i produkcji firmy Nintendo. Po raz pierwszy pojawił się w grze wideo "Donkey Kong" z 1981 roku. Popularność przyniosła mu gra "Super Mario Bros." wydana w 1985 roku na konsolę Nintendo Entertainment System. Z czasem wąsaty hydraulik stał się jedną z ikon elektronicznej rozrywki. Doczekał się kilku seriali animowanych, a także filmu aktorskiego z 1993 roku. Ten został przyjęty bardzo chłodno w czasie swej premiery. Dziś ma jednak wielu fanów.

"Super Mario Bros. Film" wszedł do kin w kwietniu 2023 roku. Kosztująca 100 milionów dolarów animacja zarobiła na całym świecie 1,361 miliarda dolarów. Była to najbardziej dochodowa produkcja 2023 roku.

"The Super Mario Galaxy Movie". Co wiemy o kontynuacji popularnej animacji?

"The Super Mario Galaxy Movie" nawiązuje do tytułu gry wideo "Super Mario Galaxy", która ukazała się na platformie Wii w 2007 roku. Jej sequel wszedł do sprzedaży w 2010 roku.

W filmie ponownie usłyszymy głosy Chrisa Pratta (Mario), Anyi-Taylor Joy (księżniczka Peach), Charlie’ego Daya (Luigi), Jacka Blacka (Bowser) i Keegana-Michaela Keya (Toad).