Mario powróci w "The Super Mario Galaxy Movie". Kiedy premiera?
3 kwietnia 2026 roku do kin wejdzie kontynuacja animacji "The Super Mario Bros.". Właśnie poznaliśmy jej tytuł. Potwierdzono także nazwiska aktorów, którzy ponownie użyczą swoich głosów popularnym bohaterom.
Mario jest maskotką konsol i produkcji firmy Nintendo. Po raz pierwszy pojawił się w grze wideo "Donkey Kong" z 1981 roku. Popularność przyniosła mu gra "Super Mario Bros." wydana w 1985 roku na konsolę Nintendo Entertainment System. Z czasem wąsaty hydraulik stał się jedną z ikon elektronicznej rozrywki. Doczekał się kilku seriali animowanych, a także filmu aktorskiego z 1993 roku. Ten został przyjęty bardzo chłodno w czasie swej premiery. Dziś ma jednak wielu fanów.
"Super Mario Bros. Film" wszedł do kin w kwietniu 2023 roku. Kosztująca 100 milionów dolarów animacja zarobiła na całym świecie 1,361 miliarda dolarów. Była to najbardziej dochodowa produkcja 2023 roku.
"The Super Mario Galaxy Movie" nawiązuje do tytułu gry wideo "Super Mario Galaxy", która ukazała się na platformie Wii w 2007 roku. Jej sequel wszedł do sprzedaży w 2010 roku.
W filmie ponownie usłyszymy głosy Chrisa Pratta (Mario), Anyi-Taylor Joy (księżniczka Peach), Charlie’ego Daya (Luigi), Jacka Blacka (Bowser) i Keegana-Michaela Keya (Toad).