"Mamma Mia 3" z gotowym scenariuszem. Kto zagra w nowej odsłonie musicalu?

Kultowe uniwersum "Mamma Mii"

Musical "Mamma Mia!" zadebiutował na deskach londyńskiego West End 23 marca 1999 roku i od razu zdobył serca widzów. Judy Craymer, która stworzyła spektakl, wyprodukowała później również dwa filmy łączące muzykę Abby z przejmującą i rozrywkową historią rodzinną. "Mamma Mia!" swoją premierę miała w 2008 roku, a po dekadzie widzowie wybrali się do kin na kontynuację "Mamma Mia: Here We Go Again".

W obu filmach wystąpiła plejada hollywoodzkich aktorów: Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Christine Baranski, Julie Walters, Stellan Skarsgard i Dominic Cooper. Już jakiś czas temu Baranski wspominała, że prace nad trzecią częścią trwają. Teraz producenta potwierdziła jej słowa, wyjawiając, że scenariusz do trzeciej odsłony kultowego musicalu jest już gotowy, a film znajduje się w fazie preprodukcji.

"Wiemy, co chcemy zrobić z tym filmem, i to się wydarzy. Mam na myśli to, że udało nam się zebrać niesamowitą grupę gwiazd filmowych, które połączył ten projekt, i z tego narodziły się wielkie przyjaźnie" - zdradziła Judy Craymer.

Sabrina Carpenter wystąpi w trzeciej części musicalu?

Producentka wyznała, że realizacja kolejnej części ma sens, ponieważ tematy rodziny oraz piosenki Abby cieszą się dużą popularnością wśród społeczności internetowych, szczególnie na Tik Toku. Również współczesne gwiazdy często wprowadzają do swojego repertuaru piosenki szwedzkiego zespołu. Jedną z takich piosenkarek jest Sabrina Carpenter, która prywatnie jest też bliską znajomą Amandy Seyfried - nic dziwnego, że Judy rozważa zatrudnienie jej w "Mamma Mia 3". "Byłaby boginią albo jakąś krewną, która bardzo przypomina Meryl Streep" - wyznała Craymer.

Zdjęcie Sabrina Carpenter / TheStewartofNY / Getty Images

"TikTok kocha tę opowieść o miłości i rodzinie. Gdy zaczynałyśmy, nie było niczego takiego. Nie chodzi o sequele, tylko o emocjonalne więzi z bohaterami. Tak jak wracamy do ulubionej książki czy piosenki. Film jest dla mnie ważny kreatywnie, ale też dlatego, że świat potrzebuje jeszcze jednej porcji radości. Nie byłby to film na miarę Marvela, ale ludzie by poszli" - dodała.

Data rozpoczęcia planu filmowego oraz data premiery nie są jeszcze znane. Natomiast po prawie 15 latach spektakl "Mamma Mia!" wraca w sierpniu 2025 roku na Broadway - na limitowaną serię występów w Winter Garden Theatre.

