1 / 7

Film "Jak rozpętałem drugą wojnę światową" powstał w 1970 roku i jest adaptacją popularnej powieści Kazimierza Sławińskiego "Przygody kanoniera Dolasa". Głównym bohaterem wojennej komedii jest pechowy szeregowiec Franek Dolas, któremu na skutek komicznych zbiegów okoliczności wydaje się, że to przez niego wybuchła II wojna światowa. Pragnąc się za wszelką cenę zrehabilitować, pakuje się coraz to w nowe tarapaty. Rzucany przez los na różne fronty wojny (Jugosławia, Morze Śródziemne, Afryka, Włochy), wraca w końcu do Polski. Na zdjęciu: Joanna Jędryka i Marian Kociniak w filmie "Jak rozpętałem drugą wojnę światową"