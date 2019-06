Józef Nowak i "Wiosna, panie sierżancie": Za kulisami filmu

Po sukcesie filmu "Ewa chce spać" Tadeusz Chmielewski zamierzał nakręcić kolejną komedię o podobnym charakterze. Bohaterem miał być sierżant MO. Na realizację czekał jednak aż 15 lat. Trochę zmienił scenariusz, bohatera uczynił bardziej sympatycznym i ludzkim. Zagrał go Józef Nowak. Widzowie pokochali tę postać. 28 czerwca 2019 roku minęło 45 lat od premiery filmu.

Józef Nowak grał już wcześniej mundurowych (m.in. w filmach "Westerplatte" i "Prawo i pięść"), ale to rola w komedii Tadeusza Chmielewskiego "Wiosna, panie sierżancie" przyniosła mu największą popularność /INPLUS / East News

- Chlacie różne świństwa, karbid do bimbru wrzucacie, zajzajer dolewacie... Tfu! Świństwo takie, że gębę wykrzywia. Wstyd dla osady, jak Boga kocham! - wykrzykuje do zgromadzonych na antyalkoholowym wiecu mieszkańców filmowego Trzebiatowa stary Wyderko (w tej roli świetny Tadeusz Fijewski). - A przecież można uczciwie, po chrześcijańsku. Wystarczy wziąć 2 kilo cukru, kilogram gruszek bergamutek, zalać to wszystko 5 litrami wody... - Przegotowanej czy zwykłej? - pada fachowe pytanie z tłumu. - Przegotowanej, naturalnie. - A nie śmierdzi to przypadkiem? - docieka ktoś inny. - Ani trochę, w domu trzymałem. Nie ma mowy, żeby kto wykrył".

Ujawniona w komedii Tadeusza Chmielewskiego z 1974 r. "Wiosna, panie sierżancie" receptura rozsławiła nie tylko sam film, ale także miasteczko Nieszawa (bo to w nim kręcono kręcono zdjęcia) oraz jej słynną, pędzoną pokątnie nocami "księżycówkę".

Niektórzy twierdzą, że praca ekipy filmowej była najbardziej pasjonującym momentem w dotychczasowej historii miasteczka, a na planie pojawiła się przynajmniej jedna trzecia nieszawian. Poza tym, wprawdzie po wielu latach, bo dopiero w marcu 2008 r., ów regionalny specjał trafił nawet na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Miała grać Czyżewska

Po sukcesie komedii "Ewa chce spać" z 1957 r. wydawało się, że Chmielewski dostanie zielone światło na kręcenie kolejnych. Okazało się jednak, że w kraju, w którym ostatnie słowo należało do partyjnych cenzorów, film o prowincjonalnym sierżancie milicji czekał na realizację aż 15 lat.

Scenariusz "Sierżanta", bo taki początkowo miał nosić tytuł film reżyser napisał z żoną Haliną w 1958 r. "Wymyśliłem historię sierżanta służbisty - wspominał - który w małym miasteczku w czasach stalinowskich w prymitywny sposób gnębił ludzi za odstępstwa od przepisów. Ale gdy się zakochał, zobaczył, że świat jest piękny. Od tej pory wszystkich namawiał, żeby się zakochiwali".

Wideo "Wiosna, panie sierżancie" [fragment filmu]

Film "Wiosna, panie sierżancie" trafił na ekrany w 1974 r., w najlepszym okresie dekady rządów Gierka, odległej od siermiężnej Polski z epoki Gomułki, w której Chmielewski napisał scenariusz "Sierżanta". Dlatego między początkowym projektem, a jego realizacją są duże różnice.